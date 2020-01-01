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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

За останню добу на Волині зафіксували 2 смерті і 249 нових випадків COVID-19

За останню добу на Волині зафіксували 2 смерті і 249 нових випадків COVID-19
За минулу добу на Волині зареєстрували 249 випадків захворювання на COVID-19.

Про це повідомляють на сайті Волинського обласного лабораторного центру МОЗ.

Нові випадки зафіксували у:
м. Луцьк – 94,
м. Нововолинськ – 12,
Володимир-Волинський район – 19,
Горохівський район – 8,
Іваничівський район – 4,
Камінь-каширський район – 4,
Ківерцівський район – 7,
Ковельський район –27,
Локачинський район – 1,
Любомльський район – 1,
Любешівський район – 5,
Луцький район – 47,
Маневицький район – 2,
Ратнівський район – 2,
Рожищенський район – 8,
Турійський район – 8.

Усього станом на 29 листопада в області зареєстрували 23905 випадків.

Одужали – 15980 (за останню добу — 76).

Летальні випадки – 424 (за останню добу – 2: місто Луцьк – 1, Ковельський район – 1).

Методом ПЛР за минулу добу обстежено – 722 особи.

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Теги: коронавірус, Україна, Волинь, статистика, хвороба, смерть, вірус
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