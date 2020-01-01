За останню добу на Волині зафіксували 2 смерті і 249 нових випадків COVID-19





Про це повідомляють на



Нові випадки зафіксували у:

м. Луцьк – 94,

м. Нововолинськ – 12,

Володимир-Волинський район – 19,

Горохівський район – 8,

Іваничівський район – 4,

Камінь-каширський район – 4,

Ківерцівський район – 7,

Ковельський район –27,

Локачинський район – 1,

Любомльський район – 1,

Любешівський район – 5,

Луцький район – 47,

Маневицький район – 2,

Ратнівський район – 2,

Рожищенський район – 8,

Турійський район – 8.



Усього станом на 29 листопада в області зареєстрували 23905 випадків.



Одужали – 15980 (за останню добу — 76).



Летальні випадки – 424 (за останню добу – 2: місто Луцьк – 1, Ковельський район – 1).



Методом ПЛР за минулу добу обстежено – 722 особи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За минулу добу на Волині зареєстрували 249 випадків захворювання на COVID-19.Про це повідомляють на сайті Волинського обласного лабораторного центру МОЗ.м. Луцьк – 94,м. Нововолинськ – 12,Володимир-Волинський район – 19,Горохівський район – 8,Іваничівський район – 4,Камінь-каширський район – 4,Ківерцівський район – 7,Ковельський район –27,Локачинський район – 1,Любомльський район – 1,Любешівський район – 5,Луцький район – 47,Маневицький район – 2,Ратнівський район – 2,Рожищенський район – 8,Турійський район – 8.Усього станом на 29 листопада в області зареєстрували 23905 випадків.Одужали – 15980 (за останню добу — 76).Летальні випадки – 424 (за останню добу – 2: місто Луцьк – 1, Ковельський район – 1).Методом ПЛР за минулу добу обстежено – 722 особи.

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