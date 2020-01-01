Головний мозок – мішень коронавірусу: розповіли про лікування у «ковідному» госпіталі на Волині





На цьому наголосила медична директорка ковідного госпіталю у Боголюбах Наталія Скальська в інтерв'ю журналісту Андрію Гнатюку, – пише «



«Ми зараз маємо багато інсультів, порушень психічного плану. Люди мають галюцинації: слухові, зорові. Хтось відчуває незрозумілі запахи, хстось розповідає, що в нас в відділенні вибух стався. Декому ввижається, що до них приходять інші люди», – зазначила вона.



Із її слів, є психомоторне збудження, схильність до суїцидів, великий ступінь депресивних форм.



«Тих, хто є збудженими, ми стараємося прив'язати. Є хворі, які можуть піти через вікно. Схильні до таких психозів. Ми робимо з одноразових халатів м'ягкі петлі на руки. Тобто хворий на ліжку може робити все, він не прив'язаний до ліжка, але вийти з палати чи дійти до вікна, заподіяти собі таку шкоду не може», – пояснила Наталія Скальська.



Із її слів, медики ковідного госпіталю консультуються із психіатрами. Відтак таким хворим проводиться спецлікування. Зараз про психічні розлади говорять у всіх країнах світу, тому що головний мозок – мішень коронавірусу.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Коронавірус – системне ураження всіх органів.На цьому наголосила медична директорка ковідного госпіталю у Боголюбахв інтерв'ю журналісту, – пише « Конкурент » .«Ми зараз маємо багато інсультів, порушень психічного плану. Люди мають галюцинації: слухові, зорові. Хтось відчуває незрозумілі запахи, хстось розповідає, що в нас в відділенні вибух стався. Декому ввижається, що до них приходять інші люди», – зазначила вона.Із її слів, є психомоторне збудження, схильність до суїцидів, великий ступінь депресивних форм.«Тих, хто є збудженими, ми стараємося прив'язати. Є хворі, які можуть піти через вікно. Схильні до таких психозів. Ми робимо з одноразових халатів м'ягкі петлі на руки. Тобто хворий на ліжку може робити все, він не прив'язаний до ліжка, але вийти з палати чи дійти до вікна, заподіяти собі таку шкоду не може», – пояснила Наталія Скальська.Із її слів, медики ковідного госпіталю консультуються із психіатрами. Відтак таким хворим проводиться спецлікування. Зараз про психічні розлади говорять у всіх країнах світу, тому що головний мозок – мішень коронавірусу.

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