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Головний мозок – мішень коронавірусу: розповіли про лікування у «ковідному» госпіталі на Волині

Головний мозок – мішень коронавірусу: розповіли про лікування у «ковідному» госпіталі на Волині
Коронавірус – системне ураження всіх органів.

На цьому наголосила медична директорка ковідного госпіталю у Боголюбах Наталія Скальська в інтерв'ю журналісту Андрію Гнатюку, – пише «Конкурент» .

«Ми зараз маємо багато інсультів, порушень психічного плану. Люди мають галюцинації: слухові, зорові. Хтось відчуває незрозумілі запахи, хстось розповідає, що в нас в відділенні вибух стався. Декому ввижається, що до них приходять інші люди», – зазначила вона.

Із її слів, є психомоторне збудження, схильність до суїцидів, великий ступінь депресивних форм.

«Тих, хто є збудженими, ми стараємося прив'язати. Є хворі, які можуть піти через вікно. Схильні до таких психозів. Ми робимо з одноразових халатів м'ягкі петлі на руки. Тобто хворий на ліжку може робити все, він не прив'язаний до ліжка, але вийти з палати чи дійти до вікна, заподіяти собі таку шкоду не може», – пояснила Наталія Скальська.

Із її слів, медики ковідного госпіталю консультуються із психіатрами. Відтак таким хворим проводиться спецлікування. Зараз про психічні розлади говорять у всіх країнах світу, тому що головний мозок – мішень коронавірусу.



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Теги: коронавірус, Волинь, госпіталь, лікування
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