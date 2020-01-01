Переїхав лампадки і посміявся: на Замковій площі у Луцьку влаштували варварський дрифт





«Вирішили з Katherine Tesliuk пройтись подивитися на перший сніг в Старе Місто. Дійшли до Замкової площі, а там на нас чекало розчарування», –



Чоловік обурився, що для когось «серце Луцька» перетворилося на місце, де часом влаштовують дрифт.



«Молодики вирішили, що серце Луцька чудове місцпе аби показати своїм кралям як вони круто дрифтують. Нагадаю, що замкова площа все ж виконує роль пішохідну, а вже тоді як парковка чи дорога. Тобто тут не те що дрифтувати не можна, тут і їздити треба лише повільно надаючи перевагу пішим. Ну але цих молодиків це не дуже цікавило. Вони настільки були в захваті від такої можливості там поганяти, що коли один з їхніх колег переїхав лампадки запалені в згадку про жертв Голодомору, то решта компанії просто посміялися з цього. Звісно, цього вечора він не перший і не останній це робив», – йдеться у повідомленні.







«На жаль, приїзд поліції не надто змінив ситуацію. Просто всі роз‘їхалися після дискусії в якій ніхто себе винним не вважав. «А де ж нам кататись?», «Та то нас трохи занесло», «Та ніхто ж не катався», «Я взагалі не знав, що сьогодні День пам‘яті жертв Голодомору», «Та тих лампадок зовсім не видно». Останнє сказав і один з поліцейських», – пише, що одне авто навіть проїхало через ці лампадки на очах у поліції.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Старомі місті молодики влаштували дрифт просто поседед Замкової площі, під час катання потрощили лампадки, які напередодні там запалили у пам'ять про жертв голодоморів. Очевидці викликали поліцію.«Вирішили з Katherine Tesliuk пройтись подивитися на перший сніг в Старе Місто. Дійшли до Замкової площі, а там на нас чекало розчарування», – написав у фейсбуці Arthur Gautama.Чоловік обурився, що для когось «серце Луцька» перетворилося на місце, де часом влаштовують дрифт.«Молодики вирішили, що серце Луцька чудове місцпе аби показати своїм кралям як вони круто дрифтують. Нагадаю, що замкова площа все ж виконує роль пішохідну, а вже тоді як парковка чи дорога. Тобто тут не те що дрифтувати не можна, тут і їздити треба лише повільно надаючи перевагу пішим. Ну але цих молодиків це не дуже цікавило. Вони настільки були в захваті від такої можливості там поганяти, що коли один з їхніх колег переїхав лампадки запалені в згадку про жертв Голодомору, то решта компанії просто посміялися з цього. Звісно, цього вечора він не перший і не останній це робив», – йдеться у повідомленні.«На жаль, приїзд поліції не надто змінив ситуацію. Просто всі роз‘їхалися після дискусії в якій ніхто себе винним не вважав. «А де ж нам кататись?», «Та то нас трохи занесло», «Та ніхто ж не катався», «Я взагалі не знав, що сьогодні День пам‘яті жертв Голодомору», «Та тих лампадок зовсім не видно». Останнє сказав і один з поліцейських», – пише, що одне авто навіть проїхало через ці лампадки на очах у поліції.

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