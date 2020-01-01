Де на Волині не буде світла 30 листопада
Сьогодні, 17:50
На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 30 листопада відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Про це повідомили у ПАТ «Волиньоленерго»
Володимир-Волинський район
13:00-17:00 ФОП Миц Надія Дмитрівна майстерня с.Федорівка вул. Володимирська с. Федорівка вул. Володимирська 1-20, вул.Набережна, м.Володир-Волинський вул.Туполева 11, вул.Володимира Мономаха 40, 42, 44, 34а
09:00-13:00 ДІ сільського господарства у Волинській області Насінева інспекція вул. Старицького, 35, ФОП Яковлєв продуктовий магазин
ПрАТ "Володимир-Волинський райагропостач" АЗС м. Володимир-Волинський вул. Старицького 52а, 54а, вул.Івана Багряного 36,38, вул. Шахтарська, вул. Н. Хасевича 24-54, Кримського, Симоненка, Чайковського, вул. Пилипа Орлика, вул. Рильського, Мартовича, Карпенка - Карого
Горохівський район
09:00-17:00 ФОП Дудар Р.І
КП "Заготконтора"
ПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія
Журавниківська сільська рада
ПАТ" Ковельмолоко" с. Журавники:
вул. Львівська,
вул. Загребельна.
10:00–15:00 Шклінська сільська рада - дитячий садок
ТзОВ "Волинь Агро" с. Шклінь:
вул. Молодіжна,
вул. Садова,
вул. Вишнева.
Іваничівський район
10:00–14:00 ФОП «Мельник»,
ФОП «Гупало»,
ФОП «Романюк»,
ФОП «Хижук»,
ФОП «Ваянт», смт.Іваничі вул.Грушевського (частково)
09:30–13:00, с. Колона вул.Павлюка
12:00–17:00, с. Волиця Колона вул.Молодіжна
10:00–13:00 с.Клопочин:
ФАП, ФОП «Лукянчук», с. Клопочин вул. Миру (частково)
14:00–17:00, с.Клопочин: ФАП.
ФОП Марценюк В.В.
ФОПКУЗЬМИЧ П.С.
КНП"ІваничівськийРЦПМСД"
СВК "ПЕРЕМОГА"
ФОП Козачук Л.В
Павлівський ліцейПавлівської С/Р
ФГ"ЛІДЕР-ОРИЩІ"
ФО Нестерук Г.І.
ФГ ГОЛІБРОДИ О.А.
ФО Недбайло Р.Ф., дитсадок с.Луковичі,
ФОП Кужель С.В.
ФОП Левчук А.О.
КНП"ІваничівськийРЦПМСД" с. Луковичі, с. Щенятин, с. Орищі, с. Радовичі, с. Клопочин (частково)
Камінь-Каширський район
10:00-13:00, с. Піщане вул Центральна,
вул Лісна, вул Шевченка,
пров. Миру, вул Миру,вул. Лесі Українки, вул Івана Франка, вул Степана Оліферчука, вул Федорова
14:00-16:00 Свято-Покровська Церква с. Піщане вул Центральна,Вул Лісна,Вул Шевченка,пров. Миру,Вул Миру,Вул Лесі Українки,Вул Івана Франка,Вул СтепанаОліферчука,Вул Федорова
Ківерцівський район
09:00-17:00 ТОВ «Фрукти полісся», с. Карпилівка
вул. Незалежності
вул. Ветеранів,
вул Л.Українки
с. Борохів
вул. Луцька,
вул. Хутір
10:00-14:00, с. Жидичин – школа, садок
ФОП Подригуля О.С. - магазин "ЮЛА"
Свято-Миколаївський чоловічий монастир
вул. Б.Хмельницького, буд.2-32(парні),
вул. Учительська,буд.1-54,
09:00-17:00 ФОП Верхогляд М.П.- торговий кіоск
ФОП Демчук О.М. - магазин
Ківерцівське МСТ - магазин
м.Ківерці
вул.Залізниця буд.2,4,6,
вул.Куліша,
вул.Захисників України
вул.Глінки,
вул.Шопена,
вул.Лисенка, вул.П.Лумумби,пров.П.Лумумби,
вул.Суворова,
вул.О.Кошового,
пров.Соборності ,41-51(непарні)
с. Дачне
вул. Дружби
Ковельський район
09:00-17:00, с.Білин
с.Колодяжне
Управління капітального будівництва тажитлово-комунального господарства виконавчого
комітету Ковельської міської ради
ФОП Кисляк Л.А
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВФ
УКРАЇНА"
ФОП Шава В.П
Ковельське управління водопровідно-каналізаційного господарства "КОВЕЛЬВОДОКАНАЛ"
Підприємство теплових мереж "Ковельтепло"
Управління освіти виконавчого комітету
Ковельської міської ради
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО"ОПЕРАТОР
ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ВОЛИНЬГАЗ"
ФОП Кузьмик П.П
ФОП Дем'янчук Ю.В
Релігійна громада Християн віри Євангельської-п'ятидесятників м.Ковель
Луцький район
10:00-17:00, с. Олександрівка (тракторна бригада №2) с. Охотин (Чехівщина) вул. Хутірська
ФОП Ступачинська Світлана Олексіївна, Дитячий садок., с. Веселе вул. Молодіжна, Торчинська.
Любомльський та Шацький райони
09:00-17:00 Побут, Магазин, Школа с. Штунь
Побут,
СВК "Украіна"
ФОП Гошовський Мирослав Миколайович
ФОП Писачук Михайло Миколайович
ФОП Зуб Ю.М.
Стаднік Надія Олександрівна
ФОП Печук Ірина Василівна
Рел.гр.преподобногоОнуфрія Укр.Православної церкви смт. Шацьк, вул.. Незалежності
ПП НДСЦ "Соя Полісся" КЗС, с. Вишнів вул.: Жовтнева, Київська
Маневицький район
10:00-17:00 КТП-137, с. Граддя - ДП"Колківське лісове господарство" (цех).
КТП-138 - Довжицька сільська рада (клуб), Маневицьке споживче товариство (магазин), Районний відділ освіти (школа), Приватне акціонерне товариство "Київстар", Приватне акціонерне товариство " МТС УКРАЇНА", Церква Трьох Святих, Маневицький РЦПМСД (ФАП).
КТП-139.
КТП-141, с. Довжиця - Довжицька сільська рада (адмінприміщення, клуб), Маневицьке споживче товариство (магазин), ПАТ "Рожищенський сирзавод" (пункт), Церква, Маневицький РЦПМСД (ФАП).
КТП-142, с. Загорівка - Маневицьке споживче товариство (магазин), Мале приватне підприємство "Кардинал", Маневицький РЦПМСД (ФАП).
КТП-204, с. Граддя - ДП"Колківське лісове господарство" (цех).
КТП-212.
ЩТП-462 - ПАТ "Рожищенський сирзавод" (пункт), Церква.
ЩТП-472 - ФО Шишко Петро Семенович (кіоск).
10:00-17:00. с. Комарово.
місто Нововолинськ
09:00-18:00, м.Нововолинськ
вул. Некрасова 20-24
вул. Рябченюка 12
вул. Хасевича 16а,3-11,2-16
вул. Гоголя
вул. Наливайко
вул. Сагайдачного
вул. Заводська 1,3,4
Ратнівський район
09:30-17:00 ФАП с.Адамівка, с. Адамівка
Рожищенський район
09:00-17:00. с.Оленівка (повністю)
с.Топільно (повністю)
с.Топільно (повністю)
с. Рудня (пилорама),(овочесховище)
с. Ольганівка (повністю)
с.Дмитрівка (повністю)
Рожище "ДП"Волиньавтодор",ТзОВ"Хеліос"
Турійський район
10:00-12:30 ПрАТ «Волиньобленерго»- база, ГРП смт Турійськ вул.Володимирська
Школа, пошта, церква,ФАП, ФОП Янюк В.С,- магазин, клуб с.Тупали
12:30-14:00, с.Перевісся
14:30-16:00, с.Залісці
09:30-16:00 Церква, ТРСТ- магазин с.Оса
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Про це повідомили у ПАТ «Волиньоленерго»
Володимир-Волинський район
13:00-17:00 ФОП Миц Надія Дмитрівна майстерня с.Федорівка вул. Володимирська с. Федорівка вул. Володимирська 1-20, вул.Набережна, м.Володир-Волинський вул.Туполева 11, вул.Володимира Мономаха 40, 42, 44, 34а
09:00-13:00 ДІ сільського господарства у Волинській області Насінева інспекція вул. Старицького, 35, ФОП Яковлєв продуктовий магазин
ПрАТ "Володимир-Волинський райагропостач" АЗС м. Володимир-Волинський вул. Старицького 52а, 54а, вул.Івана Багряного 36,38, вул. Шахтарська, вул. Н. Хасевича 24-54, Кримського, Симоненка, Чайковського, вул. Пилипа Орлика, вул. Рильського, Мартовича, Карпенка - Карого
Горохівський район
09:00-17:00 ФОП Дудар Р.І
КП "Заготконтора"
ПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія
Журавниківська сільська рада
ПАТ" Ковельмолоко" с. Журавники:
вул. Львівська,
вул. Загребельна.
10:00–15:00 Шклінська сільська рада - дитячий садок
ТзОВ "Волинь Агро" с. Шклінь:
вул. Молодіжна,
вул. Садова,
вул. Вишнева.
Іваничівський район
10:00–14:00 ФОП «Мельник»,
ФОП «Гупало»,
ФОП «Романюк»,
ФОП «Хижук»,
ФОП «Ваянт», смт.Іваничі вул.Грушевського (частково)
09:30–13:00, с. Колона вул.Павлюка
12:00–17:00, с. Волиця Колона вул.Молодіжна
10:00–13:00 с.Клопочин:
ФАП, ФОП «Лукянчук», с. Клопочин вул. Миру (частково)
14:00–17:00, с.Клопочин: ФАП.
ФОП Марценюк В.В.
ФОПКУЗЬМИЧ П.С.
КНП"ІваничівськийРЦПМСД"
СВК "ПЕРЕМОГА"
ФОП Козачук Л.В
Павлівський ліцейПавлівської С/Р
ФГ"ЛІДЕР-ОРИЩІ"
ФО Нестерук Г.І.
ФГ ГОЛІБРОДИ О.А.
ФО Недбайло Р.Ф., дитсадок с.Луковичі,
ФОП Кужель С.В.
ФОП Левчук А.О.
КНП"ІваничівськийРЦПМСД" с. Луковичі, с. Щенятин, с. Орищі, с. Радовичі, с. Клопочин (частково)
Камінь-Каширський район
10:00-13:00, с. Піщане вул Центральна,
вул Лісна, вул Шевченка,
пров. Миру, вул Миру,вул. Лесі Українки, вул Івана Франка, вул Степана Оліферчука, вул Федорова
14:00-16:00 Свято-Покровська Церква с. Піщане вул Центральна,Вул Лісна,Вул Шевченка,пров. Миру,Вул Миру,Вул Лесі Українки,Вул Івана Франка,Вул СтепанаОліферчука,Вул Федорова
Ківерцівський район
09:00-17:00 ТОВ «Фрукти полісся», с. Карпилівка
вул. Незалежності
вул. Ветеранів,
вул Л.Українки
с. Борохів
вул. Луцька,
вул. Хутір
10:00-14:00, с. Жидичин – школа, садок
ФОП Подригуля О.С. - магазин "ЮЛА"
Свято-Миколаївський чоловічий монастир
вул. Б.Хмельницького, буд.2-32(парні),
вул. Учительська,буд.1-54,
09:00-17:00 ФОП Верхогляд М.П.- торговий кіоск
ФОП Демчук О.М. - магазин
Ківерцівське МСТ - магазин
м.Ківерці
вул.Залізниця буд.2,4,6,
вул.Куліша,
вул.Захисників України
вул.Глінки,
вул.Шопена,
вул.Лисенка, вул.П.Лумумби,пров.П.Лумумби,
вул.Суворова,
вул.О.Кошового,
пров.Соборності ,41-51(непарні)
с. Дачне
вул. Дружби
Ковельський район
09:00-17:00, с.Білин
с.Колодяжне
Управління капітального будівництва тажитлово-комунального господарства виконавчого
комітету Ковельської міської ради
ФОП Кисляк Л.А
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВФ
УКРАЇНА"
ФОП Шава В.П
Ковельське управління водопровідно-каналізаційного господарства "КОВЕЛЬВОДОКАНАЛ"
Підприємство теплових мереж "Ковельтепло"
Управління освіти виконавчого комітету
Ковельської міської ради
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО"ОПЕРАТОР
ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ВОЛИНЬГАЗ"
ФОП Кузьмик П.П
ФОП Дем'янчук Ю.В
Релігійна громада Християн віри Євангельської-п'ятидесятників м.Ковель
Луцький район
10:00-17:00, с. Олександрівка (тракторна бригада №2) с. Охотин (Чехівщина) вул. Хутірська
ФОП Ступачинська Світлана Олексіївна, Дитячий садок., с. Веселе вул. Молодіжна, Торчинська.
Любомльський та Шацький райони
09:00-17:00 Побут, Магазин, Школа с. Штунь
Побут,
СВК "Украіна"
ФОП Гошовський Мирослав Миколайович
ФОП Писачук Михайло Миколайович
ФОП Зуб Ю.М.
Стаднік Надія Олександрівна
ФОП Печук Ірина Василівна
Рел.гр.преподобногоОнуфрія Укр.Православної церкви смт. Шацьк, вул.. Незалежності
ПП НДСЦ "Соя Полісся" КЗС, с. Вишнів вул.: Жовтнева, Київська
Маневицький район
10:00-17:00 КТП-137, с. Граддя - ДП"Колківське лісове господарство" (цех).
КТП-138 - Довжицька сільська рада (клуб), Маневицьке споживче товариство (магазин), Районний відділ освіти (школа), Приватне акціонерне товариство "Київстар", Приватне акціонерне товариство " МТС УКРАЇНА", Церква Трьох Святих, Маневицький РЦПМСД (ФАП).
КТП-139.
КТП-141, с. Довжиця - Довжицька сільська рада (адмінприміщення, клуб), Маневицьке споживче товариство (магазин), ПАТ "Рожищенський сирзавод" (пункт), Церква, Маневицький РЦПМСД (ФАП).
КТП-142, с. Загорівка - Маневицьке споживче товариство (магазин), Мале приватне підприємство "Кардинал", Маневицький РЦПМСД (ФАП).
КТП-204, с. Граддя - ДП"Колківське лісове господарство" (цех).
КТП-212.
ЩТП-462 - ПАТ "Рожищенський сирзавод" (пункт), Церква.
ЩТП-472 - ФО Шишко Петро Семенович (кіоск).
10:00-17:00. с. Комарово.
місто Нововолинськ
09:00-18:00, м.Нововолинськ
вул. Некрасова 20-24
вул. Рябченюка 12
вул. Хасевича 16а,3-11,2-16
вул. Гоголя
вул. Наливайко
вул. Сагайдачного
вул. Заводська 1,3,4
Ратнівський район
09:30-17:00 ФАП с.Адамівка, с. Адамівка
Рожищенський район
09:00-17:00. с.Оленівка (повністю)
с.Топільно (повністю)
с.Топільно (повністю)
с. Рудня (пилорама),(овочесховище)
с. Ольганівка (повністю)
с.Дмитрівка (повністю)
Рожище "ДП"Волиньавтодор",ТзОВ"Хеліос"
Турійський район
10:00-12:30 ПрАТ «Волиньобленерго»- база, ГРП смт Турійськ вул.Володимирська
Школа, пошта, церква,ФАП, ФОП Янюк В.С,- магазин, клуб с.Тупали
12:30-14:00, с.Перевісся
14:30-16:00, с.Залісці
09:30-16:00 Церква, ТРСТ- магазин с.Оса
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