Де на Волині не буде світла 30 листопада





Про це повідомили у ПАТ «Волиньоленерго»



Володимир-Волинський район



13:00-17:00 ФОП Миц Надія Дмитрівна майстерня с.Федорівка вул. Володимирська с. Федорівка вул. Володимирська 1-20, вул.Набережна, м.Володир-Волинський вул.Туполева 11, вул.Володимира Мономаха 40, 42, 44, 34а



09:00-13:00 ДІ сільського господарства у Волинській області Насінева інспекція вул. Старицького, 35, ФОП Яковлєв продуктовий магазин

ПрАТ "Володимир-Волинський райагропостач" АЗС м. Володимир-Волинський вул. Старицького 52а, 54а, вул.Івана Багряного 36,38, вул. Шахтарська, вул. Н. Хасевича 24-54, Кримського, Симоненка, Чайковського, вул. Пилипа Орлика, вул. Рильського, Мартовича, Карпенка - Карого



Горохівський район



09:00-17:00 ФОП Дудар Р.І

КП "Заготконтора"

ПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія

Журавниківська сільська рада

ПАТ" Ковельмолоко" с. Журавники:

вул. Львівська,

вул. Загребельна.



10:00–15:00 Шклінська сільська рада - дитячий садок

ТзОВ "Волинь Агро" с. Шклінь:

вул. Молодіжна,

вул. Садова,

вул. Вишнева.



Іваничівський район



10:00–14:00 ФОП «Мельник»,

ФОП «Гупало»,

ФОП «Романюк»,

ФОП «Хижук»,

ФОП «Ваянт», смт.Іваничі вул.Грушевського (частково)



09:30–13:00, с. Колона вул.Павлюка



12:00–17:00, с. Волиця Колона вул.Молодіжна



10:00–13:00 с.Клопочин:

ФАП, ФОП «Лукянчук», с. Клопочин вул. Миру (частково)



14:00–17:00, с.Клопочин: ФАП.

ФОП Марценюк В.В.

ФОПКУЗЬМИЧ П.С.

КНП"ІваничівськийРЦПМСД"

СВК "ПЕРЕМОГА"

ФОП Козачук Л.В

Павлівський ліцейПавлівської С/Р

ФГ"ЛІДЕР-ОРИЩІ"

ФО Нестерук Г.І.

ФГ ГОЛІБРОДИ О.А.

ФО Недбайло Р.Ф., дитсадок с.Луковичі,

ФОП Кужель С.В.

ФОП Левчук А.О.

КНП"ІваничівськийРЦПМСД" с. Луковичі, с. Щенятин, с. Орищі, с. Радовичі, с. Клопочин (частково)



Камінь-Каширський район



10:00-13:00, с. Піщане вул Центральна,

вул Лісна, вул Шевченка,

пров. Миру, вул Миру,вул. Лесі Українки, вул Івана Франка, вул Степана Оліферчука, вул Федорова



14:00-16:00 Свято-Покровська Церква с. Піщане вул Центральна,Вул Лісна,Вул Шевченка,пров. Миру,Вул Миру,Вул Лесі Українки,Вул Івана Франка,Вул СтепанаОліферчука,Вул Федорова



Ківерцівський район



09:00-17:00 ТОВ «Фрукти полісся», с. Карпилівка

вул. Незалежності

вул. Ветеранів,

вул Л.Українки

с. Борохів

вул. Луцька,

вул. Хутір



10:00-14:00, с. Жидичин – школа, садок

ФОП Подригуля О.С. - магазин "ЮЛА"

Свято-Миколаївський чоловічий монастир

вул. Б.Хмельницького, буд.2-32(парні),

вул. Учительська,буд.1-54,



09:00-17:00 ФОП Верхогляд М.П.- торговий кіоск

ФОП Демчук О.М. - магазин

Ківерцівське МСТ - магазин

м.Ківерці

вул.Залізниця буд.2,4,6,

вул.Куліша,

вул.Захисників України

вул.Глінки,

вул.Шопена,

вул.Лисенка, вул.П.Лумумби,пров.П.Лумумби,

вул.Суворова,

вул.О.Кошового,

пров.Соборності ,41-51(непарні)

с. Дачне

вул. Дружби



Ковельський район



09:00-17:00, с.Білин

с.Колодяжне

Управління капітального будівництва тажитлово-комунального господарства виконавчого

комітету Ковельської міської ради

ФОП Кисляк Л.А

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВФ

УКРАЇНА"

ФОП Шава В.П

Ковельське управління водопровідно-каналізаційного господарства "КОВЕЛЬВОДОКАНАЛ"

Підприємство теплових мереж "Ковельтепло"

Управління освіти виконавчого комітету

Ковельської міської ради

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО"ОПЕРАТОР

ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ВОЛИНЬГАЗ"

ФОП Кузьмик П.П

ФОП Дем'янчук Ю.В

Релігійна громада Християн віри Євангельської-п'ятидесятників м.Ковель



Луцький район



10:00-17:00, с. Олександрівка (тракторна бригада №2) с. Охотин (Чехівщина) вул. Хутірська

ФОП Ступачинська Світлана Олексіївна, Дитячий садок., с. Веселе вул. Молодіжна, Торчинська.



Любомльський та Шацький райони



09:00-17:00 Побут, Магазин, Школа с. Штунь

Побут,

СВК "Украіна"

ФОП Гошовський Мирослав Миколайович

ФОП Писачук Михайло Миколайович

ФОП Зуб Ю.М.

Стаднік Надія Олександрівна

ФОП Печук Ірина Василівна

Рел.гр.преподобногоОнуфрія Укр.Православної церкви смт. Шацьк, вул.. Незалежності

ПП НДСЦ "Соя Полісся" КЗС, с. Вишнів вул.: Жовтнева, Київська



Маневицький район



10:00-17:00 КТП-137, с. Граддя - ДП"Колківське лісове господарство" (цех).

КТП-138 - Довжицька сільська рада (клуб), Маневицьке споживче товариство (магазин), Районний відділ освіти (школа), Приватне акціонерне товариство "Київстар", Приватне акціонерне товариство " МТС УКРАЇНА", Церква Трьох Святих, Маневицький РЦПМСД (ФАП).

КТП-139.

КТП-141, с. Довжиця - Довжицька сільська рада (адмінприміщення, клуб), Маневицьке споживче товариство (магазин), ПАТ "Рожищенський сирзавод" (пункт), Церква, Маневицький РЦПМСД (ФАП).

КТП-142, с. Загорівка - Маневицьке споживче товариство (магазин), Мале приватне підприємство "Кардинал", Маневицький РЦПМСД (ФАП).

КТП-204, с. Граддя - ДП"Колківське лісове господарство" (цех).

КТП-212.

ЩТП-462 - ПАТ "Рожищенський сирзавод" (пункт), Церква.

ЩТП-472 - ФО Шишко Петро Семенович (кіоск).



10:00-17:00. с. Комарово.



місто Нововолинськ



09:00-18:00, м.Нововолинськ

вул. Некрасова 20-24

вул. Рябченюка 12

вул. Хасевича 16а,3-11,2-16

вул. Гоголя

вул. Наливайко

вул. Сагайдачного

вул. Заводська 1,3,4



Ратнівський район



09:30-17:00 ФАП с.Адамівка, с. Адамівка



Рожищенський район



09:00-17:00. с.Оленівка (повністю)

с.Топільно (повністю)

с.Топільно (повністю)

с. Рудня (пилорама),(овочесховище)

с. Ольганівка (повністю)

с.Дмитрівка (повністю)

Рожище "ДП"Волиньавтодор",ТзОВ"Хеліос"



Турійський район



10:00-12:30 ПрАТ «Волиньобленерго»- база, ГРП смт Турійськ вул.Володимирська

Школа, пошта, церква,ФАП, ФОП Янюк В.С,- магазин, клуб с.Тупали



12:30-14:00, с.Перевісся

14:30-16:00, с.Залісці

09:30-16:00 Церква, ТРСТ- магазин с.Оса



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 30 листопада відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Про це повідомили у ПАТ «Волиньоленерго»13:00-17:00 ФОП Миц Надія Дмитрівна майстерня с.Федорівка вул. Володимирська с. Федорівка вул. Володимирська 1-20, вул.Набережна, м.Володир-Волинський вул.Туполева 11, вул.Володимира Мономаха 40, 42, 44, 34а09:00-13:00 ДІ сільського господарства у Волинській області Насінева інспекція вул. Старицького, 35, ФОП Яковлєв продуктовий магазинПрАТ "Володимир-Волинський райагропостач" АЗС м. Володимир-Волинський вул. Старицького 52а, 54а, вул.Івана Багряного 36,38, вул. Шахтарська, вул. Н. Хасевича 24-54, Кримського, Симоненка, Чайковського, вул. Пилипа Орлика, вул. Рильського, Мартовича, Карпенка - Карого09:00-17:00 ФОП Дудар Р.ІКП "Заготконтора"ПАТ "Волиньгаз" Горохівська філіяЖуравниківська сільська радаПАТ" Ковельмолоко" с. Журавники:вул. Львівська,вул. Загребельна.10:00–15:00 Шклінська сільська рада - дитячий садокТзОВ "Волинь Агро" с. Шклінь:вул. Молодіжна,вул. Садова,вул. Вишнева.10:00–14:00 ФОП «Мельник»,ФОП «Гупало»,ФОП «Романюк»,ФОП «Хижук»,ФОП «Ваянт», смт.Іваничі вул.Грушевського (частково)09:30–13:00, с. Колона вул.Павлюка12:00–17:00, с. Волиця Колона вул.Молодіжна10:00–13:00 с.Клопочин:ФАП, ФОП «Лукянчук», с. Клопочин вул. Миру (частково)14:00–17:00, с.Клопочин: ФАП.ФОП Марценюк В.В.ФОПКУЗЬМИЧ П.С.КНП"ІваничівськийРЦПМСД"СВК "ПЕРЕМОГА"ФОП Козачук Л.ВПавлівський ліцейПавлівської С/РФГ"ЛІДЕР-ОРИЩІ"ФО Нестерук Г.І.ФГ ГОЛІБРОДИ О.А.ФО Недбайло Р.Ф., дитсадок с.Луковичі,ФОП Кужель С.В.ФОП Левчук А.О.КНП"ІваничівськийРЦПМСД" с. Луковичі, с. Щенятин, с. Орищі, с. Радовичі, с. Клопочин (частково)10:00-13:00, с. Піщане вул Центральна,вул Лісна, вул Шевченка,пров. Миру, вул Миру,вул. Лесі Українки, вул Івана Франка, вул Степана Оліферчука, вул Федорова14:00-16:00 Свято-Покровська Церква с. Піщане вул Центральна,Вул Лісна,Вул Шевченка,пров. Миру,Вул Миру,Вул Лесі Українки,Вул Івана Франка,Вул СтепанаОліферчука,Вул Федорова09:00-17:00 ТОВ «Фрукти полісся», с. Карпилівкавул. Незалежностівул. Ветеранів,вул Л.Українкис. Борохіввул. Луцька,вул. Хутір10:00-14:00, с. Жидичин – школа, садокФОП Подригуля О.С. - магазин "ЮЛА"Свято-Миколаївський чоловічий монастирвул. Б.Хмельницького, буд.2-32(парні),вул. Учительська,буд.1-54,09:00-17:00 ФОП Верхогляд М.П.- торговий кіоскФОП Демчук О.М. - магазинКіверцівське МСТ - магазинм.Ківерцівул.Залізниця буд.2,4,6,вул.Куліша,вул.Захисників Українивул.Глінки,вул.Шопена,вул.Лисенка, вул.П.Лумумби,пров.П.Лумумби,вул.Суворова,вул.О.Кошового,пров.Соборності ,41-51(непарні)с. Дачневул. Дружби09:00-17:00, с.Білинс.КолодяжнеУправління капітального будівництва тажитлово-комунального господарства виконавчогокомітету Ковельської міської радиФОП Кисляк Л.АПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВФУКРАЇНА"ФОП Шава В.ПКовельське управління водопровідно-каналізаційного господарства "КОВЕЛЬВОДОКАНАЛ"Підприємство теплових мереж "Ковельтепло"Управління освіти виконавчого комітетуКовельської міської радиАКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО"ОПЕРАТОРГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ВОЛИНЬГАЗ"ФОП Кузьмик П.ПФОП Дем'янчук Ю.ВРелігійна громада Християн віри Євангельської-п'ятидесятників м.Ковель10:00-17:00, с. Олександрівка (тракторна бригада №2) с. Охотин (Чехівщина) вул. ХутірськаФОП Ступачинська Світлана Олексіївна, Дитячий садок., с. Веселе вул. Молодіжна, Торчинська.09:00-17:00 Побут, Магазин, Школа с. ШтуньПобут,СВК "Украіна"ФОП Гошовський Мирослав МиколайовичФОП Писачук Михайло МиколайовичФОП Зуб Ю.М.Стаднік Надія ОлександрівнаФОП Печук Ірина ВасилівнаРел.гр.преподобногоОнуфрія Укр.Православної церкви смт. Шацьк, вул.. НезалежностіПП НДСЦ "Соя Полісся" КЗС, с. Вишнів вул.: Жовтнева, Київська10:00-17:00 КТП-137, с. Граддя - ДП"Колківське лісове господарство" (цех).КТП-138 - Довжицька сільська рада (клуб), Маневицьке споживче товариство (магазин), Районний відділ освіти (школа), Приватне акціонерне товариство "Київстар", Приватне акціонерне товариство " МТС УКРАЇНА", Церква Трьох Святих, Маневицький РЦПМСД (ФАП).КТП-139.КТП-141, с. Довжиця - Довжицька сільська рада (адмінприміщення, клуб), Маневицьке споживче товариство (магазин), ПАТ "Рожищенський сирзавод" (пункт), Церква, Маневицький РЦПМСД (ФАП).КТП-142, с. Загорівка - Маневицьке споживче товариство (магазин), Мале приватне підприємство "Кардинал", Маневицький РЦПМСД (ФАП).КТП-204, с. Граддя - ДП"Колківське лісове господарство" (цех).КТП-212.ЩТП-462 - ПАТ "Рожищенський сирзавод" (пункт), Церква.ЩТП-472 - ФО Шишко Петро Семенович (кіоск).10:00-17:00. с. Комарово.09:00-18:00, м.Нововолинськвул. Некрасова 20-24вул. Рябченюка 12вул. Хасевича 16а,3-11,2-16вул. Гоголявул. Наливайковул. Сагайдачноговул. Заводська 1,3,409:30-17:00 ФАП с.Адамівка, с. Адамівка09:00-17:00. с.Оленівка (повністю)с.Топільно (повністю)с.Топільно (повністю)с. Рудня (пилорама),(овочесховище)с. Ольганівка (повністю)с.Дмитрівка (повністю)Рожище "ДП"Волиньавтодор",ТзОВ"Хеліос"10:00-12:30 ПрАТ «Волиньобленерго»- база, ГРП смт Турійськ вул.ВолодимирськаШкола, пошта, церква,ФАП, ФОП Янюк В.С,- магазин, клуб с.Тупали12:30-14:00, с.Перевісся14:30-16:00, с.Залісці09:30-16:00 Церква, ТРСТ- магазин с.Оса

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