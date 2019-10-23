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Волинський фотограф поділився казковими світлинами засніженого Луцька

Волинський фотограф поділився казковими світлинами засніженого Луцька
Волинський фотограф Віктор Чухрай опублікував казкові світлини засніженого Луцька.

Фотографіями поділився на своїй сторінці у фейсбуці.

«Доброго ранку, Луцьк. У цім році пори року чітко дотримались календаря!», – підписав кадри фотограф.

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Засніжило в обласному центрі Волині надвечір суботи, 28 листопада. Відтак на дороги та тротуари міста виїхала снігоочисна техніка. Загалом працювало 17 одиниць.

Під ранок користувачі соцмереж обмінювалися світлинами і раділи першому снігу, мовляв, з’являється справжній передноворічний настрій.

Волинський фотограф поділився казковими світлинами засніженого Луцька
Волинський фотограф поділився казковими світлинами засніженого Луцька
Волинський фотограф поділився казковими світлинами засніженого Луцька
Волинський фотограф поділився казковими світлинами засніженого Луцька







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Теги: фото, Луцьк, сніг, місто, Чухрай
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