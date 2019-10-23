Волинський фотограф поділився казковими світлинами засніженого Луцька
Сьогодні, 11:30
Волинський фотограф Віктор Чухрай опублікував казкові світлини засніженого Луцька.
Фотографіями поділився на своїй сторінці у фейсбуці.
«Доброго ранку, Луцьк. У цім році пори року чітко дотримались календаря!», – підписав кадри фотограф.
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Засніжило в обласному центрі Волині надвечір суботи, 28 листопада. Відтак на дороги та тротуари міста виїхала снігоочисна техніка. Загалом працювало 17 одиниць.
Під ранок користувачі соцмереж обмінювалися світлинами і раділи першому снігу, мовляв, з’являється справжній передноворічний настрій.
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Фотографіями поділився на своїй сторінці у фейсбуці.
«Доброго ранку, Луцьк. У цім році пори року чітко дотримались календаря!», – підписав кадри фотограф.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: На Волині випав перший сніг. ФОТО. ВІДЕО
Засніжило в обласному центрі Волині надвечір суботи, 28 листопада. Відтак на дороги та тротуари міста виїхала снігоочисна техніка. Загалом працювало 17 одиниць.
Під ранок користувачі соцмереж обмінювалися світлинами і раділи першому снігу, мовляв, з’являється справжній передноворічний настрій.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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