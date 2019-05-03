Ліки потрібно приймати пожиттєво: волинянка, яка бореться із раком, потребує допомоги





Наразі вона закінчила вже 25 курс прийому цього препарату, але її проблема залишається. Метастази пішли в печінку та легені, – пишуть «



«Можна жити, бачити своїх дітей, радіти кожному новому дню, але... Pfeizer поки не може зробити ліки дешевими, ціна 40000 грн на місяць, а держава їх не може закупляти всім. Чому є ліки, які допомагають і немає їх закупки??? Коли щось зміниться? Не знаю, а поки вся надія на людей і Бога!» – йдеться у дописі.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Жителька Нововолинська Тетяна Куценко вже 8 років живе з раком молочної залози 4 стадії. Жінка потребує дороговартістних ліків, які має приймати пожиттєво. Препапарат, який стримує розвиток хвороби – таргент «Ібранс». Проте нещодавно їй повідомили у Міністерстві охорони здоров’я, що держава більше не буде закуповувати цей препарат.Наразі вона закінчила вже 25 курс прийому цього препарату, але її проблема залишається. Метастази пішли в печінку та легені, – пишуть « Волинські Новини «Можна жити, бачити своїх дітей, радіти кожному новому дню, але... Pfeizer поки не може зробити ліки дешевими, ціна 40000 грн на місяць, а держава їх не може закупляти всім. Чому є ліки, які допомагають і немає їх закупки??? Коли щось зміниться? Не знаю, а поки вся надія на людей і Бога!» – йдеться у дописі.

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