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Ліки потрібно приймати пожиттєво: волинянка, яка бореться із раком, потребує допомоги

Ліки потрібно приймати пожиттєво: волинянка, яка бореться із раком, потребує допомоги
Жителька Нововолинська Тетяна Куценко вже 8 років живе з раком молочної залози 4 стадії. Жінка потребує дороговартістних ліків, які має приймати пожиттєво. Препапарат, який стримує розвиток хвороби – таргент «Ібранс». Проте нещодавно їй повідомили у Міністерстві охорони здоров’я, що держава більше не буде закуповувати цей препарат.

Наразі вона закінчила вже 25 курс прийому цього препарату, але її проблема залишається. Метастази пішли в печінку та легені, – пишуть «Волинські Новини»

«Можна жити, бачити своїх дітей, радіти кожному новому дню, але... Pfeizer поки не може зробити ліки дешевими, ціна 40000 грн на місяць, а держава їх не може закупляти всім. Чому є ліки, які допомагають і немає їх закупки??? Коли щось зміниться? Не знаю, а поки вся надія на людей і Бога!» – йдеться у дописі.

Реквізити для допомоги – Приватбанк 5168 7574 0887 1814 або 5168 7551 0664 1083.

Ліки потрібно приймати пожиттєво: волинянка, яка бореться із раком, потребує допомоги
Ліки потрібно приймати пожиттєво: волинянка, яка бореться із раком, потребує допомоги
Ліки потрібно приймати пожиттєво: волинянка, яка бореться із раком, потребує допомоги
Ліки потрібно приймати пожиттєво: волинянка, яка бореться із раком, потребує допомоги
Ліки потрібно приймати пожиттєво: волинянка, яка бореться із раком, потребує допомоги
Ліки потрібно приймати пожиттєво: волинянка, яка бореться із раком, потребує допомоги



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Теги: Волинь, допомога, лікування, рак, Луцьк
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