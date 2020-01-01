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В Устилузі горів житловий будинок. ФОТО, ВІДЕО

В Устилузі горів житловий будинок. ФОТО, ВІДЕО
29 листопада у місті Устилуг Володимир-Волинського району трапилася пожежа в житловому будинку.

Про це повідомив речник управління ДСНС на Волині Володимир Нестеров.

Повідомлення про загорання в житловому будинку на вул. Пархоменка надійшло о 2:52 до служби 101.

Вже о 3:02 на місце пожежі прибула чергова варта 7-ї ДПРЧ Володимир-Волинський МРВ Управління ДСНС України у Волинській області та місцева пожежна команда м. Устилуг. Під час проведення розвідки пожежі вогнеборці виявили газовий балон - це загрожувало вибухом. Рятувальники провели охолодження балону водяним стволом та перенесли його в безпечне місце.

Ймовірна причина пожежі - порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації печі опалення. Пожежу ліквідували о 03:37.



В Устилузі горів житловий будинок. ФОТО, ВІДЕО
В Устилузі горів житловий будинок. ФОТО, ВІДЕО

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Теги: будинок, пожежа, вогонь, Нестеров, ДСНС
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