В Устилузі горів житловий будинок. ФОТО, ВІДЕО





Про це Володимир Нестеров.



Повідомлення про загорання в житловому будинку на вул. Пархоменка надійшло о 2:52 до служби 101.



Вже о 3:02 на місце пожежі прибула чергова варта 7-ї ДПРЧ Володимир-Волинський МРВ Управління ДСНС України у Волинській області та місцева пожежна команда м. Устилуг. Під час проведення розвідки пожежі вогнеборці виявили газовий балон - це загрожувало вибухом. Рятувальники провели охолодження балону водяним стволом та перенесли його в безпечне місце.



Ймовірна причина пожежі - порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації печі опалення. Пожежу ліквідували о 03:37.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 29 листопада у місті Устилуг Володимир-Волинського району трапилася пожежа в житловому будинку.Про це повідомив речник управління ДСНС на ВолиніПовідомлення про загорання в житловому будинку на вул. Пархоменка надійшло о 2:52 до служби 101.Вже о 3:02 на місце пожежі прибула чергова варта 7-ї ДПРЧ Володимир-Волинський МРВ Управління ДСНС України у Волинській області та місцева пожежна команда м. Устилуг. Під час проведення розвідки пожежі вогнеборці виявили газовий балон - це загрожувало вибухом. Рятувальники провели охолодження балону водяним стволом та перенесли його в безпечне місце.Ймовірна причина пожежі - порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації печі опалення. Пожежу ліквідували о 03:37.

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