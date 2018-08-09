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У районній лікарні на Волині закупили обладнання на понад 6 мільйонів

У районній лікарні на Волині закупили обладнання на понад 6 мільйонів
У Камінь-Каширській районній лікарні закупили обладнання за співфінансування із державою, яка виділила понад 5 мільйонів гривень.

Зокрема, медустанова поповнилась новим апаратом штучної вентиляції легень, цифровими рентген-апаратами, один з яких — пересувний, та УЗД, – пише видання «Волинь».

Оновлення матеріально-технічної бази стало можливим завдяки коштам Національної служби здоров’я України (НСЗУ), мільйон гривень надійшло з районного бюджету, частину суми отримали завдяки наданню пакету медичних послуг пацієнтам, хворим на COVID-19, що згідно з угодою фінансуються НСЗУ. На закупівлю апаратури витратили загалом майже шість з половиною мільйонів гривень.

Нове оснащення дозволить у більш зручний для медичних працівників спосіб здійснювати діагностику захворювань, контролювати процес лікування хворих.

У районній лікарні на Волині закупили обладнання на понад 6 мільйонів
У районній лікарні на Волині закупили обладнання на понад 6 мільйонів
У районній лікарні на Волині закупили обладнання на понад 6 мільйонів


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Теги: лікарня, гроші, обладнання, коронавірус, лікввання, Камінь-Каширський
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