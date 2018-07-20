На Волині врятували собаку, який впав у 25-метрову криницю





Про це Володимир Нестеров.



Про неприємність поблизу села Дорогиничі Локачинського району до служби 101 заявив господар свого четвероного друга.



На щастя, на дні колодязя не було води, тому пес не отримав травм і після успішно проведеної рятувальної операції почувається відмінно.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 29 листопада, рятувальники 15-ї ДПРЧ Локачинського районного сектору Управління ДСНС України у Волинській області витягнули із 25-метрової криниці мисливського собаку.Про це повідомив речник рятувальників областіПро неприємність поблизу села Дорогиничі Локачинського району до служби 101 заявив господар свого четвероного друга.На щастя, на дні колодязя не було води, тому пес не отримав травм і після успішно проведеної рятувальної операції почувається відмінно.

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