На Волині врятували собаку, який впав у 25-метрову криницю
Сьогодні, 13:00
Сьогодні, 29 листопада, рятувальники 15-ї ДПРЧ Локачинського районного сектору Управління ДСНС України у Волинській області витягнули із 25-метрової криниці мисливського собаку.
Про це повідомив речник рятувальників області Володимир Нестеров.
Про неприємність поблизу села Дорогиничі Локачинського району до служби 101 заявив господар свого четвероного друга.
На щастя, на дні колодязя не було води, тому пес не отримав травм і після успішно проведеної рятувальної операції почувається відмінно.
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Про це повідомив речник рятувальників області Володимир Нестеров.
Про неприємність поблизу села Дорогиничі Локачинського району до служби 101 заявив господар свого четвероного друга.
На щастя, на дні колодязя не було води, тому пес не отримав травм і після успішно проведеної рятувальної операції почувається відмінно.
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