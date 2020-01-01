Якою буде погода в Луцьку у понеділок, 30 листопада
Сьогодні, 17:12
Протягом усього дня, 30 листопада, у Луцьку буде триматися хмарна погода. Уночі можливий сніг. Вранці він стихне, та більше цього дня опади не передбачаються.
Про це повідомляє sinoptik.ua.
Так, впродовж дня температура коливатиметься від -2 до +1 градусів. Зранку очікується хмарність, ближче до обіду прогнозують незначне прояснення.
За останні 130 років 30 листопада максимальна температура була у 2000 – 11.2°, мінімальна ж – у 1993-му -11.9°
Народний прогноз погоди: 30 листопада відзначається день пам’яті святителя Григорія чудотворця, єпископа Неокесарійського. У народі цього святого називали Зимовказівником, оскільки погода цього дня вказувала на те, якою буде прийдешня зима. Якщо на Григорія стояла хороша погода, то й зима обіцяла бути хорошою, якщо погода була поганою, то й зима поганою буде. З цього дня встановлюються стійкі морози і землю застилає сніговий покрив.
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Про це повідомляє sinoptik.ua.
Так, впродовж дня температура коливатиметься від -2 до +1 градусів. Зранку очікується хмарність, ближче до обіду прогнозують незначне прояснення.
За останні 130 років 30 листопада максимальна температура була у 2000 – 11.2°, мінімальна ж – у 1993-му -11.9°
Народний прогноз погоди: 30 листопада відзначається день пам’яті святителя Григорія чудотворця, єпископа Неокесарійського. У народі цього святого називали Зимовказівником, оскільки погода цього дня вказувала на те, якою буде прийдешня зима. Якщо на Григорія стояла хороша погода, то й зима обіцяла бути хорошою, якщо погода була поганою, то й зима поганою буде. З цього дня встановлюються стійкі морози і землю застилає сніговий покрив.
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