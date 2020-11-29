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Головний «водник» Волині подав декларацію перед звільненням

Головний «водник» Волині подав декларацію перед звільненням
Депутат Рівненської міської ради сьомого скликання так екс-кандидат на посаду міського голови Рівного від партії «Пропозиція» Назарій Поліщук звільняється з посади начальника Регіонального офісу водних ресурсів у Волинській області.

Про це свідчить подана ним електронна декларація, яку подають перед звільненням, – пише видання «Рівненські новини».

Нагадаємо, Назарія Поліщука призначили на посаду начальника Регіонального офісу водних ресурсів у Волинській області у травні цього року. До цього він працював заступником голови у Дядьковицькій ОТГ.

Також, Назарій Поліщук є головою Рівненської обласної організації партії «Пропозиція», лідером якої є міський голова Дніпра Борис Філатов.


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Теги: Назарій Поліщук, звільнення, водні ресурси
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