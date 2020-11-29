Головний «водник» Волині подав декларацію перед звільненням

Назарій Поліщук звільняється з посади начальника Регіонального офісу водних ресурсів у Волинській області.



Про це свідчить подана ним електронна декларація, яку подають перед звільненням, – пише видання «



Нагадаємо, Назарія Поліщука



Також, Назарій Поліщук є головою Рівненської обласної організації партії «Пропозиція», лідером якої є міський голова Дніпра Борис Філатов.





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