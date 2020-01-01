На Волині суд оштрафував депутата за несвоєчасну подачу декларації





Чоловік, будучи депутатом Іваничівської селищної ради, несвоєчасно, без поважних, причин, подав декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2019 рік (щорічна декларація), чим порушив частину 1 статті 172-6 КУпАП., – пише «



В судовому засіданні чоловік вину у вчиненому не визнав та пояснив, що він був обізнаний з тим, що до 1 червня потрібно подати декларацію, однак несвоєчасно її подав у зв`язку з тим, що у нього виникали труднощі із заповненням даних, а тому він просив свого знайомого про допомогу, однак із карантинними обмеженнями та зайнятістю на роботі останній не міг прийти до нього додому вчасно.



Пізніше у нього виникали труднощі пов`язані із виникненням помилок сервера. Крім цього вказав, що йому секретарем Іваничівської селищної ради було повідомлено про те, що потрібно подати декларацію до 1 квітня, однак що продовжено термін для подачі декларації до 1 червня йому ніхто не повідомляв. Просив провадження відносно нього закрити.



Відповідно до публічно доступної інформації про оприлюднені суб`єктами декларування електронні декларації чоловік подав свою декларацію за 2019 рік особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, 24 червня 2020 року, а мав подати в період часу з 1 січня по 1 червня, тобто несвоєчасно, без поважних причин.



Суд визнав чоловіка винним у вчиненні адміністративного правопорушення та наклав на нього адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі п`ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 850 гривень.



Також доведеться сплатити на користь держави судовий збір в розмірі 420 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Суддя Іваничівського районного суду розглянув матеріали справи про адміністративне правопорушення, що надійшли від Департаменту стратегічних розслідувань Управління стратегічних розслідувань у Волинській області про притягнення до відповідальності депутата Іваничівської селищної ради, який не подав вчасно декларацію про доходи.Чоловік, будучи депутатом Іваничівської селищної ради, несвоєчасно, без поважних, причин, подав декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2019 рік (щорічна декларація), чим порушив частину 1 статті 172-6 КУпАП., – пише « Район.Бізнес ».В судовому засіданні чоловік вину у вчиненому не визнав та пояснив, що він був обізнаний з тим, що до 1 червня потрібно подати декларацію, однак несвоєчасно її подав у зв`язку з тим, що у нього виникали труднощі із заповненням даних, а тому він просив свого знайомого про допомогу, однак із карантинними обмеженнями та зайнятістю на роботі останній не міг прийти до нього додому вчасно.Пізніше у нього виникали труднощі пов`язані із виникненням помилок сервера. Крім цього вказав, що йому секретарем Іваничівської селищної ради було повідомлено про те, що потрібно подати декларацію до 1 квітня, однак що продовжено термін для подачі декларації до 1 червня йому ніхто не повідомляв. Просив провадження відносно нього закрити.Відповідно до публічно доступної інформації про оприлюднені суб`єктами декларування електронні декларації чоловік подав свою декларацію за 2019 рік особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, 24 червня 2020 року, а мав подати в період часу з 1 січня по 1 червня, тобто несвоєчасно, без поважних причин.Суд визнав чоловіка винним у вчиненні адміністративного правопорушення та наклав на нього адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі п`ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 850 гривень.Також доведеться сплатити на користь держави судовий збір в розмірі 420 гривень.

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