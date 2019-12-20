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У волинському місті відбулись змагання зі спортивного орієнтування

У волинському місті відбулись змагання зі спортивного орієнтування
Днями в парку відпочинку ім. Лесі Українки у Ковелі відбулись змагання за першість міста зі спортивного орієнтування.

Про це інформують на сайті Ковельради.

Організували і провели змагання представники ГО "Дитячий клуб туристів-рятувальників "КОНТУР" під керівництвом відділу фізичної культури і спорту.

Любителі мандрівок долали дистанції в різних вікових групах – від наймолодших до старшокласників. Для дорослих ковельчан теж були окремі відстані.

У волинському місті відбулись змагання зі спортивного орієнтування
У волинському місті відбулись змагання зі спортивного орієнтування

В орієнтуванні взяли участь близько 70 спортсменів. 28 — стали призерами змагань. Результати визначали у 5-ти вікових групах, окремо серед хлопців і дівчат.

Організатори дотримались всіх карантинних норм, адже старти були вдало сплановані та проходили у різні години.

У волинському місті відбулись змагання зі спортивного орієнтування
У волинському місті відбулись змагання зі спортивного орієнтування

В одному забігу брали участь не більше 20 осіб. Нагородження відбувалось одразу після фінішу, щоб спортсмени різних груп не перетинались та не скупчувались.

Популяризація здорового способу життя зараз, як ніколи, важлива серед дітей та молоді.

У волинському місті відбулись змагання зі спортивного орієнтування
У волинському місті відбулись змагання зі спортивного орієнтування
У волинському місті відбулись змагання зі спортивного орієнтування

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Теги: Ковель, змагання, спортивне орієнтування
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