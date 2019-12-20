У волинському місті відбулись змагання зі споривного орієнтування





Про це інформують на сайті



Організували і провели змагання представники ГО "Дитячий клуб туристів-рятувальників "КОНТУР" під керівництвом відділу фізичної культури і спорту.



Любителі мандрівок долали дистанції в різних вікових групах – від наймолодших до старшокласників. Для дорослих ковельчан теж були окремі відстані.





В орієнтуванні взяли участь близько 70 спортсменів. 28 — стали призерами змагань. Результати визначали у 5-ти вікових групах, окремо серед хлопців і дівчат.



Організатори дотримались всіх карантинних норм, адже старти були вдало сплановані та проходили у різні години.





В одному забігу брали участь не більше 20 осіб. Нагородження відбувалось одразу після фінішу, щоб спортсмени різних груп не перетинались та не скупчувались.



Популяризація здорового способу життя зараз, як ніколи, важлива серед дітей та молоді.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Днями в парку відпочинку ім. Лесі Українки у Ковелі відбулись змагання за першість міста зі спортивного орієнтування.Про це інформують на сайті Ковельради Організували і провели змагання представники ГО "Дитячий клуб туристів-рятувальників "КОНТУР" під керівництвом відділу фізичної культури і спорту.Любителі мандрівок долали дистанції в різних вікових групах – від наймолодших до старшокласників. Для дорослих ковельчан теж були окремі відстані.В орієнтуванні взяли участь близько 70 спортсменів. 28 — стали призерами змагань. Результати визначали у 5-ти вікових групах, окремо серед хлопців і дівчат.Організатори дотримались всіх карантинних норм, адже старти були вдало сплановані та проходили у різні години.В одному забігу брали участь не більше 20 осіб. Нагородження відбувалось одразу після фінішу, щоб спортсмени різних груп не перетинались та не скупчувались.Популяризація здорового способу життя зараз, як ніколи, важлива серед дітей та молоді.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію