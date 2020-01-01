30 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
В останній день осені День народження відзначає секретар Володимир-Волинської міської ради Олег Свідерський (на фото).
Також особисте свято сьогодні в інструктора з йоги Христини Губської.
30 листопада іменини святкують Григорій та Михайло.
Інформаційне агентство ВолиньPost вітає земляків із особистим святом і зичить професійних успіхів, здоров’я та натхнення на добрі справи для Волині.
Сьогодні відзначається Міжнародний день захисту інформації. Крім того, 30 листопада у світі святкують День домашніх тварин.
На Волині цього дня у 2010 році відбувся протест волинських підприємців проти Податкового кодексу під стінами обласної ради.
30 листопада 2011 року представили нового начальника управління освіти і науки ОДА Олександра Хомича – він змінив Михайла Поповича.
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Також особисте свято сьогодні в інструктора з йоги Христини Губської.
30 листопада іменини святкують Григорій та Михайло.
Інформаційне агентство ВолиньPost вітає земляків із особистим святом і зичить професійних успіхів, здоров’я та натхнення на добрі справи для Волині.
Сьогодні відзначається Міжнародний день захисту інформації. Крім того, 30 листопада у світі святкують День домашніх тварин.
На Волині цього дня у 2010 році відбувся протест волинських підприємців проти Податкового кодексу під стінами обласної ради.
30 листопада 2011 року представили нового начальника управління освіти і науки ОДА Олександра Хомича – він змінив Михайла Поповича.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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