Батьки бояться коронавірусу: на Волині дитсадки відвідує лише 60% дітей
Сьогодні, 21:25
На Волині відвідують дитячі садки трохи більше 60% дітей від спискового складу. Причиною є те, шо чимало батьків переймаються, що їхні діти можуть підхопити коронавірус в ДНЗ.
Про це в програмі "Актуально" на 12 каналі розповіла заступниця начальниці управління освіти і науки Волинської ОДА Тетяна Соломіна.
«Після відкриття садочків ми дуже переживали, що це буде “навала” дітей. Думали, як з цим впоратись і як встигнути зустріти кожну дитину біля дверей. Та на початку ходили в садочок лише половина дітей від спискового складу. Станом на зараз відвідують дошкільні навчальні заклади 60-70% дітей», – каже Тетяна Соломіна.
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Про це в програмі "Актуально" на 12 каналі розповіла заступниця начальниці управління освіти і науки Волинської ОДА Тетяна Соломіна.
«Після відкриття садочків ми дуже переживали, що це буде “навала” дітей. Думали, як з цим впоратись і як встигнути зустріти кожну дитину біля дверей. Та на початку ходили в садочок лише половина дітей від спискового складу. Станом на зараз відвідують дошкільні навчальні заклади 60-70% дітей», – каже Тетяна Соломіна.
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