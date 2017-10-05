вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Google заблокувала смартфонам Huawei доступ до власних продуктів

Google заблокувала смартфонам Huawei доступ до власних продуктів
Компанія Google не просто заборонила встановлення власних програм на смартфони Huawei, але ще і зробила так, щоб будь-які програми стало неможливо встановлювати вручну на телефони китайської компанії.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Giz China.

Google вжив рішучих заходів та заблокував можливість встановлення своїх додатків на пристрої Huawei. Вже понад рік Huawei через санкції США змушена випускати нові смартфони без встановлених додатків та служб Google. Однак раніше користувачі знаходили обхідні шляхи та встановлювали програми Google вручну. Зараз у них виникають все більші труднощі з ручним встановленням програм.

При спробі встановити останню версію додатку Мапи Google з файлу на смартфоні з’являється повідомлення про помилку встановлення; з наступним формулюванням: "Ця програма не сумісна з центральним процесором вашого пристрою", хоча попередня версія тієї ж програми на тому ж смартфоні не мала цієї проблеми.

Представники Huawei та Google поки що не давали офіційних коментарів щодо цього.

Як повідомлялося, протягом кількох років низка країн почала відмовлятися від обладнання компанії Huawei. Найбільший резонанс отримали американські санкції, накладені на китайського телекомунікаційного виробника у травні минулого року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Google, Huawei, телефон, програма, блокування
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Відомі результати офіційного підрахунку голосів на виборах мера Луцька
Карантин вихідного дня: чи скасовують відзначення весіль на Волині
Жінка, яка набрала лише 36 голосів виборців, стане депутаткою Волиньради
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У волинському місті відбулись змагання зі споривного орієнтування
Сьогодні, 03:24
Google заблокувала смартфонам Huawei доступ до власних продуктів
Сьогодні, 02:26
У райлікарні на Волині можна буде зробити ІФА-тест на коронавірус
Сьогодні, 01:20
Найбільше новорічних ялинок заготують на Волині
Сьогодні, 00:30
30 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Схожі новини
Новинки від Google: ноутбук товщиною сантиметр і екшн-камера. ВІДЕО Новинки від Google: ноутбук товщиною сантиметр і екшн-камера. ВІДЕО
05 жовтень, 2017, 06:22
Повідомили, як родичі госпіталізованих через коронавірус волинян можуть дізнатись про їхній стан. ВІДЕО Повідомили, як родичі госпіталізованих через коронавірус волинян можуть дізнатись про їхній стан. ВІДЕО
26 листопад, 06:08
У Луцьку розпочинає роботу консультаційний центр з питань COVID-19 У Луцьку розпочинає роботу консультаційний центр з питань COVID-19
24 листопад, 17:55
Волинянин поцупив у роздягальні шахти телефон і зняв з чужої картки чималу суму грошей Волинянин поцупив у роздягальні шахти телефон і зняв з чужої картки чималу суму грошей
19 листопад, 14:32
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У волинському місті відбулись змагання зі споривного орієнтування
Сьогодні, 03:24
 0
Google заблокувала смартфонам Huawei доступ до власних продуктів
Сьогодні, 02:26
 0
У райлікарні на Волині можна буде зробити ІФА-тест на коронавірус
Сьогодні, 01:20
 0
Найбільше новорічних ялинок заготують на Волині
Сьогодні, 00:30
 0
30 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Медіа
відео
1/8