Google заблокувала смартфонам Huawei доступ до власних продуктів



Як передає



Google вжив рішучих заходів та заблокував можливість встановлення своїх додатків на пристрої Huawei. Вже понад рік Huawei через санкції США змушена випускати нові смартфони без встановлених додатків та служб Google. Однак раніше користувачі знаходили обхідні шляхи та встановлювали програми Google вручну. Зараз у них виникають все більші труднощі з ручним встановленням програм.



При спробі встановити останню версію додатку Мапи Google з файлу на смартфоні з’являється повідомлення про помилку встановлення; з наступним формулюванням: "Ця програма не сумісна з центральним процесором вашого пристрою", хоча попередня версія тієї ж програми на тому ж смартфоні не мала цієї проблеми.



Представники Huawei та Google поки що не давали офіційних коментарів щодо цього.



Як повідомлялося, протягом кількох років низка країн почала відмовлятися від обладнання компанії Huawei. Найбільший резонанс отримали американські санкції, накладені на китайського телекомунікаційного виробника у травні минулого року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Компанія Google не просто заборонила встановлення власних програм на смартфони Huawei, але ще і зробила так, щоб будь-які програми стало неможливо встановлювати вручну на телефони китайської компанії.Як передає Укрінформ , про це повідомляє Giz China Google вжив рішучих заходів та заблокував можливість встановлення своїх додатків на пристрої Huawei. Вже понад рік Huawei через санкції США змушена випускати нові смартфони без встановлених додатків та служб Google. Однак раніше користувачі знаходили обхідні шляхи та встановлювали програми Google вручну. Зараз у них виникають все більші труднощі з ручним встановленням програм.При спробі встановити останню версію додатку Мапи Google з файлу на смартфоні з’являється повідомлення про помилку встановлення; з наступним формулюванням: "Ця програма не сумісна з центральним процесором вашого пристрою", хоча попередня версія тієї ж програми на тому ж смартфоні не мала цієї проблеми.Представники Huawei та Google поки що не давали офіційних коментарів щодо цього.Як повідомлялося, протягом кількох років низка країн почала відмовлятися від обладнання компанії Huawei. Найбільший резонанс отримали американські санкції, накладені на китайського телекомунікаційного виробника у травні минулого року.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію