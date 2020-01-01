В Єрусалимі дев’ятирічний хлопчик знайшов золоту прикрасу, якій 3000 років. ФОТО

Біньямін Мілт знайшов древню намистину в Єрусалимі на Храмовій горі.



Як передає



Просіваючи грунт, хлопчик знайшов намистину в формі квітки, зроблену з маленьких золотих гранул. Як з’ясувалося, артефакт був вироблений приблизно 3 000 років тому.



Намистина настільки добре збереглася, що коли хлопець приніс її до археолога, той спочатку сприйняв знахідку, як "невідомий сучасний об’єкт".



Лише під час сортування знайдених предметів археолог згадав, що намистина схожа на артефакти часів Першого Храму, які вже зустрічалися йому раніше.





Дослідники відзначають, що золоті вироби цього періоду зустрічаються вкрай рідко, оскільки тоді золото було лише рафінованим, зі значними домішками срібла.



Подібні намистини знаходили й раніше у кількох інших місцевостях по всьому Ізраїлю, знахідки належали до різних періодів, причому переважна більшість походила з епохи Залізного віку (12-6 століття до н. е.).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Дев’ятирічнийзнайшов древню намистину в Єрусалимі на Храмовій горі.Як передає Укрінформ , про це пише The Jerusalem Post Просіваючи грунт, хлопчик знайшов намистину в формі квітки, зроблену з маленьких золотих гранул. Як з’ясувалося, артефакт був вироблений приблизно 3 000 років тому.Намистина настільки добре збереглася, що коли хлопець приніс її до археолога, той спочатку сприйняв знахідку, як "невідомий сучасний об’єкт".Лише під час сортування знайдених предметів археолог згадав, що намистина схожа на артефакти часів Першого Храму, які вже зустрічалися йому раніше.Дослідники відзначають, що золоті вироби цього періоду зустрічаються вкрай рідко, оскільки тоді золото було лише рафінованим, зі значними домішками срібла.Подібні намистини знаходили й раніше у кількох інших місцевостях по всьому Ізраїлю, знахідки належали до різних періодів, причому переважна більшість походила з епохи Залізного віку (12-6 століття до н. е.).

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