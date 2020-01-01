Пожартували: на Прикарпатті школярки отруїли проносним однокласників





Про це повідомила прес-секретар ГУ НП в Івано-Франківській області Христина Максимчак, повідомляє



До поліції звернувся житель Рожнятівського району та повідомив, що його онука госпіталізували через отруєння у школі. Також з цього навчального закладу до лікарні потрапили ще четверо дітей.



Стан дітей задовільний, загрози життю не було.



Правоохоронці склали протоколи за ст. 184 (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей) ККУ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В одній зі шкіл Рожнятова на Прикарпатті дві учениці п’ятого класу захотіли пожартувати і підсипали у газовану воду лікарський засіб для проносу та пригостили однокласників.Про це повідомила прес-секретар ГУ НП в Івано-Франківській області, повідомляє Суспільне До поліції звернувся житель Рожнятівського району та повідомив, що його онука госпіталізували через отруєння у школі. Також з цього навчального закладу до лікарні потрапили ще четверо дітей.Стан дітей задовільний, загрози життю не було.Правоохоронці склали протоколи за ст. 184 (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей) ККУ.

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