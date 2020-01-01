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Пожартували: на Прикарпатті школярки отруїли проносним однокласників

Пожартували: на Прикарпатті школярки отруїли проносним однокласників
В одній зі шкіл Рожнятова на Прикарпатті дві учениці п’ятого класу захотіли пожартувати і підсипали у газовану воду лікарський засіб для проносу та пригостили однокласників.

Про це повідомила прес-секретар ГУ НП в Івано-Франківській області Христина Максимчак, повідомляє Суспільне.

До поліції звернувся житель Рожнятівського району та повідомив, що його онука госпіталізували через отруєння у школі. Також з цього навчального закладу до лікарні потрапили ще четверо дітей.

Стан дітей задовільний, загрози життю не було.

Правоохоронці склали протоколи за ст. 184 (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей) ККУ.

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Теги: Прикарпаття, проносне, школярки, отруєння
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