На Волині суд оштрафував депутата





Про це йдеться в постанові суду від 16 листопада, пише



Чоловік, будучи депутатом Іваничівської селищної ради несвоєчасно без поважних причин подав декларацію про доходи.



В судовому засіданні чоловік вину у вчиненому не визнав та пояснив, що він знав про те, що до 1 червня потрібно подати декларацію, однак несвоєчасно її подав у зв`язку з тим, що у нього виникали труднощі із заповненням даних. Він просив свого знайомого про допомогу, однак через карантинні обмеження та зайнятість на роботі товариш не міг прийти до нього.



Зрештою, депутат подав декларацію 24 червня 2020 року, а мав подати в період часу з 1 січня по 1 червня.



Суд визнав чоловіка винним у вчиненні адміністративного правопорушення та наклав на нього штраф в розмірі 850 гривень.



Також доведеться сплатити на користь держави судовий збір в розмірі 420 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Суддя Іваничівського районного суду розглянув матеріали справи про притягнення до адмінвідповідальності депутата Іваничівської селищної ради, який не подав вчасно декларацію про доходи.Про це йдеться в постанові суду від 16 листопада, пише Район.Іваничі Чоловік, будучи депутатом Іваничівської селищної ради несвоєчасно без поважних причин подав декларацію про доходи.В судовому засіданні чоловік вину у вчиненому не визнав та пояснив, що він знав про те, що до 1 червня потрібно подати декларацію, однак несвоєчасно її подав у зв`язку з тим, що у нього виникали труднощі із заповненням даних. Він просив свого знайомого про допомогу, однак через карантинні обмеження та зайнятість на роботі товариш не міг прийти до нього.Зрештою, депутат подав декларацію 24 червня 2020 року, а мав подати в період часу з 1 січня по 1 червня.Суд визнав чоловіка винним у вчиненні адміністративного правопорушення та наклав на нього штраф в розмірі 850 гривень.Також доведеться сплатити на користь держави судовий збір в розмірі 420 гривень.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію