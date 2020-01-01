В Україні вперше за два тижні – менше 10 тисяч нових хворих на коронавірус за добу

9 946 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 30 листопада 2020 року. Зокрема, захворіли 570 дітей та 360 медпрацівників.Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок понеділка, 30 листопада.Добовий показник захворюваності традиційно знизився після вихідних, але залишається на високому рівні. Вперше за останні два тижні за добу виявили менше 10 тисяч нових випадків зараження COVID-19. Днем раніше захворіли 12 978 осіб.Також за минулу добу:госпіталізували – 1 161 особу;летальних випадків – 114;одужало – 5 771 особа;здійснили тестувань за добу – 31 901 (зокрема методом ПЛР – 26 290, методом ІФА – 5 611).За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 460), Дніпропетровській (1 138), Одеській (818), Запорізькій (725) та Київській (691) областях.За весь час пандемії в Україні:захворіло – 732 625 осіб;одужало – 345 149 осіб;летальних випадків – 12 327;провели ПЛР-тестувань – 4 528 772.Кількість захворювань в регіонах:м. Київ – 70 478 випадків;Вінницька область – 17 405 випадків;Волинська область – 24 135 випадків;Дніпропетровська область – 38 789 випадків;Донецька область – 22 807 випадків;Житомирська область – 29 911 випадків;Закарпатська область – 23 193 випадки;Запорізька область – 30 875 випадків;Івано-Франківська область – 36 434 випадки;Київська область – 37 687 випадків;Кіровоградська область – 5 286 випадків;Луганська область – 6 274 випадки;Львівська область – 46 078 випадків;Миколаївська область – 18 535 випадків;Одеська область – 44 949 випадків;Полтавська область – 22 055 випадків;Рівненська область – 30 956 випадків;Сумська область – 28 831 випадок;Тернопільська область – 27 849 випадків;Харківська область – 55 341 випадок;Херсонська область – 10 149 випадків;Хмельницька область – 29 577 випадків;Черкаська область – 22 924 випадки;Чернівецька область – 33 732 випадки;Чернігівська область – 18 375 випадків.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.