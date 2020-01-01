На Волині із палаючого будинку врятували 89-річного чоловіка і 83-річну жінку

У Володимирі-Волинському на вулиці Ніла Хасевича двох людей врятували у пожежі.Про це повідомляє пресслужба волинських рятувальників.Інформують, що 29 листопада о 21:39 до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку.До місця події через 6 хвилин прибула чергова варта міської 7-ї Державної пожежно-рятувальної частини Управління ДСНС у Волинській області.Всі зусилля рятувальників були направлені на порятунок людей, які перебували в будинку. Через сильне задимлення вогнеборці застосували апарати на стисненому повітрі для захисту органів дихання та зору, зайшли всередину та змогли врятувати господарів будинку. Подружжя пенсіонерів – Івана Д., 1931 р.н. та Марії Д, 1937 р.н. евакуювали на свіже повітря та передали медикам.Для гасіння пожежі вогнеборці подали 2 спеціальних водяних ствола та о 21:45 локалізували розповсюдження полум’я, а о 21:53 пожежу вдалось ліквідувати.Ймовірно, пожежа трапилась через коротке замикання електромережі. Вогонь знищив меблі, речі домашнього вжитку, два вікна, електрообігрівач, пошкодив перекриття та стіни в кімнаті.