Курс валют у Луцьку на 30 листопада
Сьогодні, 09:15
Курс долара у Луцьку: купівля – 28.354, а продаж – 28.647.
Євро при купівлі становить – 33.588, продажу – 34.188.
Курс російського рубля: купівля – 0.333, продаж – 0.384.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.050, продаж – 7.678.
Курс канадського долара: купівля – 20.290, продаж – 22.110
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Євро при купівлі становить – 33.588, продажу – 34.188.
Курс російського рубля: купівля – 0.333, продаж – 0.384.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.050, продаж – 7.678.
Курс канадського долара: купівля – 20.290, продаж – 22.110
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Курс валют у Луцьку на 30 листопада
Сьогодні, 09:15
У Відні проведуть масове COVID-тестування населення
Сьогодні, 07:14