Курс валют у Луцьку на 30 листопада





Євро при купівлі становить – 33.588, продажу – 34.188.



Курс російського рубля: купівля – 0.333, продаж – 0.384.



Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.050, продаж – 7.678.



Курс канадського долара: купівля – 20.290, продаж – 22.110



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Курс долара у Луцьку: купівля – 28.354, а продаж – 28.647.Євро при купівлі становить – 33.588, продажу – 34.188.Курс російського рубля: купівля – 0.333, продаж – 0.384.Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.050, продаж – 7.678.Курс канадського долара: купівля – 20.290, продаж – 22.110

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