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Курс валют у Луцьку на 30 листопада

Курс валют у Луцьку на 30 листопада
Курс долара у Луцьку: купівля – 28.354, а продаж – 28.647.

Євро при купівлі становить – 33.588, продажу – 34.188.

Курс російського рубля: купівля – 0.333, продаж – 0.384.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.050, продаж – 7.678.

Курс канадського долара: купівля – 20.290, продаж – 22.110

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Теги: курс валют, Луцьк, гроші
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