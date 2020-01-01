вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волонтери просять підтримати 14-річну дівчинку з Волині, вітчим якої загинув на Донбасі

Волонтери просять підтримати 14-річну дівчинку з Волині, вітчим якої загинув на Донбасі
На Волині триває реалізація проєкту «Діти Небесного Легіону».

Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.

ЧИТАТИ БІЛЬШЕ ПРО ДІТЕЙ НЕБЕСНОГО ЛЕГІОНУ

Щоб допомогти, потрібно звертатися за цими контактами: (050) 973-44-84; (098) 948-14-50.


30 листопада 14-річчя святкує Ангеліна Ковальчук. Її вітчим Михальчук Віктор Олексійович до початку війни на Сході повністю замінив рідного татка: опікувався нею, ходив до садочка, а потім і до школи. Віктор був старшим лейтенантом, заступником командира роти від 51-ої окремої механізованої бригади, здобув військову освіту на кафедрі військової підготовки при чернігівському національному університеті імені Юрія Федьковича у 2002-2003 р. (командир механізованого взводу на БМП). 25 серпня 2014 року у боях за Іловайськ опинився в оточенні поблизу с. Кутейникове під постійним артобстрілом, де й отримав смертельне поранення та помер наступного дня від втрати крові. Поховали Віктора у м. Дніпро як тимчасово невстановленого захисника України. А тим часом у рідному селі молода дружина та доньки безперечно молилися, щоб він знайшовся живим та неушкодженим. І лише у липні тіло воїна опізнали за ДНК та перераховали 05.08.2015 р. на малій батьківщині у с. Піддубці.

Ангеліна вже навчається у 8-мі класі. Вона каже, що поки, що не визначилася з професією. Але дівчина не хвилюється тому, що попереду в неї є ще два роки , щоб точно зрозуміти чим би вона хотіла б займатися в майбутньому, адже вподобання різко міняється.

Ангеліна каже, що дуже любить займатися спортом та робити різні вправи.

Цього року завдяки рідним Ангелінка мала прекрасну нагоду поїхати в Одесу на Чорне море. Ця поїздка з найближчими дала багато вражень, емоцій, спогадів та нові знайомства.

Зробити сюрприз дитині може кожен, привітавши її з днем народження на свій розсуд. Контактний номер: 0992294100 та 0989481450.

Інформація про вітчима дівчинки є у Книзі пам’яті. Деталі за посиланням: http://memorybook.org.ua/16/myhalchuk.htm.

Фінансово підтримати родину можна:

5168 7573 8178 8522 (Михальчук Наталія Миколаївна, Приватбанк)

Інформація для благодійників: Ангеліна Ковальчук – 14 років (30.11.2006). Луцький р-н, зріст: 168 см, розмір взуття: 41.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: діти небесного легіону, АТО, волонтери, свято, день народження
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Відомі результати офіційного підрахунку голосів на виборах мера Луцька
Карантин вихідного дня: чи скасовують відзначення весіль на Волині
Жінка, яка набрала лише 36 голосів виборців, стане депутаткою Волиньради
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Ранок 30 листопада: на Волині за добу виявили 230 випадків коронавірусу
Сьогодні, 09:50
У селі на Волині горів магазин
Сьогодні, 09:38
Волонтери просять підтримати 14-річну дівчинку з Волині, вітчим якої загинув на Донбасі
Сьогодні, 09:32
Курс валют у Луцьку на 30 листопада
Сьогодні, 09:15
На Волині із палаючого будинку врятували 89-річного чоловіка і 83-річну жінку
Сьогодні, 09:10
Схожі новини
Дитині не судилося посидіти на руках у тата: просять підтримати доньку загиблого волинського Героя Дитині не судилося посидіти на руках у тата: просять підтримати доньку загиблого волинського Героя
24 листопад, 11:12
Мріє про сучасний комп’ютер для програмування: у сина загиблого бійця з Волині – день народження Мріє про сучасний комп’ютер для програмування: у сина загиблого бійця з Волині – день народження
16 листопад, 20:53
Мріє стати поліцейською та рятувати людей: у доньки загиблого бійця з Волині – день народження Мріє стати поліцейською та рятувати людей: у доньки загиблого бійця з Волині – день народження
12 листопад, 10:10
Дівчинці було лише декілька місяців, коли матір відмовилася від неї: закликають підтримати дитину загиблого Героя з Волині Дівчинці було лише декілька місяців, коли матір відмовилася від неї: закликають підтримати дитину загиблого Героя з Волині
28 жовтень, 15:37
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Карпати засипало снігом, а на високогір'ї вдарив 10-градусний мороз
Сьогодні, 10:43
 0
У Лесиному виші продовжили дистанційне навчання
Сьогодні, 10:33
 0
У Луцькраді відповіли, як вирішують проблему транспортного колапсу у місті
Сьогодні, 10:30
 0
У «ПортCity» можна отримати 50% знижки на розваги*
Сьогодні, 10:08
 0
На Волині рятувальники витягали з кюветів два автомобілі. ФОТО
Сьогодні, 10:01
 0
Медіа
відео
1/8