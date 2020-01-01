Волонтери просять підтримати 14-річну дівчинку з Волині, вітчим якої загинув на Донбасі

На Волині триває реалізація проєкту «Діти Небесного Легіону».Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.30 листопада 14-річчя святкує. Її вітчимдо початку війни на Сході повністю замінив рідного татка: опікувався нею, ходив до садочка, а потім і до школи. Віктор був старшим лейтенантом, заступником командира роти від 51-ої окремої механізованої бригади, здобув військову освіту на кафедрі військової підготовки при чернігівському національному університеті імені Юрія Федьковича у 2002-2003 р. (командир механізованого взводу на БМП). 25 серпня 2014 року у боях за Іловайськ опинився в оточенні поблизу с. Кутейникове під постійним артобстрілом, де й отримав смертельне поранення та помер наступного дня від втрати крові. Поховали Віктора у м. Дніпро як тимчасово невстановленого захисника України. А тим часом у рідному селі молода дружина та доньки безперечно молилися, щоб він знайшовся живим та неушкодженим. І лише у липні тіло воїна опізнали за ДНК та перераховали 05.08.2015 р. на малій батьківщині у с. Піддубці.Ангеліна вже навчається у 8-мі класі. Вона каже, що поки, що не визначилася з професією. Але дівчина не хвилюється тому, що попереду в неї є ще два роки , щоб точно зрозуміти чим би вона хотіла б займатися в майбутньому, адже вподобання різко міняється.Ангеліна каже, що дуже любить займатися спортом та робити різні вправи.Цього року завдяки рідним Ангелінка мала прекрасну нагоду поїхати в Одесу на Чорне море. Ця поїздка з найближчими дала багато вражень, емоцій, спогадів та нові знайомства.Зробити сюрприз дитині може кожен, привітавши її з днем народження на свій розсуд. Контактний номер: 0992294100 та 0989481450.Інформація про вітчима дівчинки є у Книзі пам’яті. Деталі за посиланням: http://memorybook.org.ua/16/myhalchuk.htm.5168 7573 8178 8522 (Михальчук Наталія Миколаївна, Приватбанк)Ангеліна Ковальчук – 14 років (30.11.2006). Луцький р-н, зріст: 168 см, розмір взуття: 41.