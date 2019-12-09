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У селі на Волині горів магазин

У селі на Волині горів магазин
В селі Мосир Любомльського району горів магазин.

Повідомлення про пожежу надійшло до рятувальників 29 листопада о 12:58, - інформує ДСНС у Волинській області.

Вже о 13:20 на гасіння пожежі подано перші водяні стволи, на той час вогонь охопив значну частину покрівлі та перекриття будівлі. Вогнеборці працювали в складі ланки газодимозахисників, на гасіння подали загалом 5 водяних столів – пожежу вдалось ліквідувати о 14:52.

Для з’ясування причини пожежі на місці події працювала спеціальна комісія. Вогонь знищив шиферну покрівлю, пошкодив перекриття, оздоблення стін, речі всередині магазину.


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Теги: пожежа, магазин
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