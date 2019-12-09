У селі на Волині горів магазин





Повідомлення про пожежу надійшло до рятувальників 29 листопада о 12:58, - інформує ДСНС у Волинській області.



Вже о 13:20 на гасіння пожежі подано перші водяні стволи, на той час вогонь охопив значну частину покрівлі та перекриття будівлі. Вогнеборці працювали в складі ланки газодимозахисників, на гасіння подали загалом 5 водяних столів – пожежу вдалось ліквідувати о 14:52.



Для з’ясування причини пожежі на місці події працювала спеціальна комісія. Вогонь знищив шиферну покрівлю, пошкодив перекриття, оздоблення стін, речі всередині магазину.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В селі Мосир Любомльського району горів магазин.Повідомлення про пожежу надійшло до рятувальників 29 листопада о 12:58, - інформує ДСНС у Волинській області.Вже о 13:20 на гасіння пожежі подано перші водяні стволи, на той час вогонь охопив значну частину покрівлі та перекриття будівлі. Вогнеборці працювали в складі ланки газодимозахисників, на гасіння подали загалом 5 водяних столів – пожежу вдалось ліквідувати о 14:52.Для з’ясування причини пожежі на місці події працювала спеціальна комісія. Вогонь знищив шиферну покрівлю, пошкодив перекриття, оздоблення стін, речі всередині магазину.

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