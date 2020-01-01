На Волині рятувальники витягали з кюветів два автомобілі. ФОТО
Сьогодні, 10:01
У селі Струмівка Луцького району на вулиці Об’їзній легковий автомобіль потрапив у кювет.
Зазначається, що повідомлення про автопригоду до Служби "101" надійшло 29 листопада о 01:03, -
Тож працівники 1-ої Державної пожежно-рятувальної частини міста Луцька, які прибули за викликом, за допомогою лебідки витягнули транспортний засіб на дорогу.
А о 09:45 на автодорозі поблизу села Свидники Ковельського району ще один легковий автомобіль опинився у кюветі та перекинувся. За допомогою троса рятувальники поставили автівку на колеса й витягнули на дорогу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Зазначається, що повідомлення про автопригоду до Служби "101" надійшло 29 листопада о 01:03, -
Тож працівники 1-ої Державної пожежно-рятувальної частини міста Луцька, які прибули за викликом, за допомогою лебідки витягнули транспортний засіб на дорогу.
А о 09:45 на автодорозі поблизу села Свидники Ковельського району ще один легковий автомобіль опинився у кюветі та перекинувся. За допомогою троса рятувальники поставили автівку на колеса й витягнули на дорогу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У «ПортCity» можна отримати 50% знижки на розваги*
Сьогодні, 10:08
На Волині рятувальники витягали з кюветів два автомобілі. ФОТО
Сьогодні, 10:01
У селі на Волині горів магазин
Сьогодні, 09:38