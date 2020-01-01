На Волині рятувальники витягали з кюветів два автомобілі. ФОТО

У селі Струмівка Луцького району на вулиці Об’їзній легковий автомобіль потрапив у кювет.Зазначається, що повідомлення про автопригоду до Служби "101" надійшло 29 листопада о 01:03, -Тож працівники 1-ої Державної пожежно-рятувальної частини міста Луцька, які прибули за викликом, за допомогою лебідки витягнули транспортний засіб на дорогу.А о 09:45 на автодорозі поблизу села Свидники Ковельського району ще один легковий автомобіль опинився у кюветі та перекинувся. За допомогою троса рятувальники поставили автівку на колеса й витягнули на дорогу.