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На Волині рятувальники витягали з кюветів два автомобілі. ФОТО

На Волині рятувальники витягали з кюветів два автомобілі. ФОТО
У селі Струмівка Луцького району на вулиці Об’їзній легковий автомобіль потрапив у кювет.

Зазначається, що повідомлення про автопригоду до Служби "101" надійшло 29 листопада о 01:03, -

Тож працівники 1-ої Державної пожежно-рятувальної частини міста Луцька, які прибули за викликом, за допомогою лебідки витягнули транспортний засіб на дорогу.

А о 09:45 на автодорозі поблизу села Свидники Ковельського району ще один легковий автомобіль опинився у кюветі та перекинувся. За допомогою троса рятувальники поставили автівку на колеса й витягнули на дорогу.

На Волині рятувальники витягали з кюветів два автомобілі. ФОТО
На Волині рятувальники витягали з кюветів два автомобілі. ФОТО

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Теги: кювет, авто, Волинь
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