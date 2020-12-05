У «ПортCity» можна отримати 50% знижки на розваги*





Про це повідомляє пресслужба ТРЦ.



Для цього потрібно здійснити покупки на будь-яку суму у магазинах та кафе ТРЦ «ПортCity»* і ви гарантовано отримаєте купони на знижку 50% на розваги.



*У акції беруть участь:



- Фудкорт-зони;

- Магазини дитячих товарів;

- Магазини спортивного одягу.



Акція діє до 05.12.2020 р.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Шопінг у луцькому торгово-розважальному центрі «ПортCity» став вдвічі приємніший.Про це повідомляє пресслужба ТРЦ.Для цього потрібно здійснити покупки на будь-яку суму у магазинах та кафе ТРЦ «ПортCity»* і ви гарантовано отримаєте купони на знижку 50% на розваги.*У акції беруть участь:- Фудкорт-зони;- Магазини дитячих товарів;- Магазини спортивного одягу.Акція діє до 05.12.2020 р.

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