Пожежа знищила житловий будинок у Маневицькому районі





Пожежа сталась вранці 29 листопада, - пише пресслужба ДСНС у Волинській області.



Вогонь гасили команди місцевої пожежної охорони селище Колки та с. Старий Чорторийськ, рятувальники 13-ї ДПРЧ смт Маневичі Управління ДСНС у Волинській області.



На гасіння пожежі вогнеборці подали 2 водяних стволи, ліквідувати пожежу вдалось о 13:07. Вогонь знищив частково перекриття, стіни та покрівлю будинку.



Ймовірно, пожежу спричинили невідомі громадяни через необережне поводження з вогнем, адже в будинку ніхто не проживав.

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