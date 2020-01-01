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Пожежа знищила житловий будинок у Маневицькому районі

Пожежа знищила житловий будинок у Маневицькому районі
В селі Комарове Маневицького району горів дерев’яний житловий будинок.

Пожежа сталась вранці 29 листопада, - пише пресслужба ДСНС у Волинській області.

Вогонь гасили команди місцевої пожежної охорони селище Колки та с. Старий Чорторийськ, рятувальники 13-ї ДПРЧ смт Маневичі Управління ДСНС у Волинській області.

На гасіння пожежі вогнеборці подали 2 водяних стволи, ліквідувати пожежу вдалось о 13:07. Вогонь знищив частково перекриття, стіни та покрівлю будинку.

Ймовірно, пожежу спричинили невідомі громадяни через необережне поводження з вогнем, адже в будинку ніхто не проживав.

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Теги: пожежа, будинок, Комарове
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