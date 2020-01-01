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Затримали банду, яка причетна до низки злочинів на території Волині. ФОТО

Затримали банду, яка причетна до низки злочинів на території Волині. ФОТО
Поліцейські 28 листопада затримали осіб, причетних до вчинення низки злочинів на території Волині та сусідніх областей. Усі вони – жителі Рівненщини.

Зазначається, що за місцем їх проживання того ж дня провели санкціоновані обшуки, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.

Знайшли та вилучили газові балони «Терен-4М», предмети, схожі на автоматичну зброю АКС із знищеним маркувальним позначенням, пістолет з ознаками переробки, понад 200 набоїв калібру 7,62 мм та 5,6 мм, а також мобільні телефони, гроші, термінали й транспортні засоби, які могли використовуватись у протиправній діяльності осіб.

В одного з підозрюваних виявили і вилучили також автомобіль DAF з 19 колодами дуба без належних документів.

Відомості внесли в ЄРДР за ч.1 ст.263 Кримінального Кодексу України (носіння, зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу).

Одного з чоловіків затримали в порядку ст.208 КПК України.

Також ці громадяни перевіряються на причетність до вчинення низки інших кримінальних правопорушень на території Волинської, Тернопільської та Житомирської областей, відповідальність за які передбачена ст.246 ККУ (йдеться про незаконну порубку або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу), ст.186 ККУ (грабіж, що завдав значної шкоди потерпілому), ст.14 ККУ (готування до злочину).

Наразі вирішують питання про оголошення підозри причетним особам.

Затримали банду, яка причетна до низки злочинів на території Волині. ФОТО
Затримали банду, яка причетна до низки злочинів на території Волині. ФОТО
Затримали банду, яка причетна до низки злочинів на території Волині. ФОТО
Затримали банду, яка причетна до низки злочинів на території Волині. ФОТО
Затримали банду, яка причетна до низки злочинів на території Волині. ФОТО
Затримали банду, яка причетна до низки злочинів на території Волині. ФОТО
Затримали банду, яка причетна до низки злочинів на території Волині. ФОТО
Затримали банду, яка причетна до низки злочинів на території Волині. ФОТО

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Теги: злочинці, Волинь, затримання
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