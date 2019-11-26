Волинські школярі разом з екологами висадили фруктовий сад
Сьогодні, 11:20
На території сошичненського ліцею учні та педагоги спільно з екологами посадили фруктові дерева.
Про це повідомляє "Полісся".
Це перший практичний приклад співпраці навчального закладу із Волинським обласним еколого-натуралістичним центром Волинської обласної ради. Педагоги його еко-лабораторії практичних дій “BIOBUS” привезли з собою саджанці груш, яблунь, персиків, слив і разом із місцевими школярами висадили їх на пришкільній ділянці площею близько 6 соток. Загалом посадили аж 30 деревець.
— Співробітництво із Волинським обласним еколого-натуралістичним центром ми розпочали лише цього року. І дуже приємно, що вже маємо можливість розповісти про практичні напрацювання. Я переконана, що в подальшому нам вдасться розширити співпрацю, бо цим зацікавилися наші і учні, й педагоги, — зауважує директор опорного закладу загальної середньої освіти “Сошичненський ліцей” Маріанна Журавель.
Цього разу, за словами Маріанни Василівни, їхні колеги з еко-лабораторії провели для вчителів школи інтелектуальну гру “Екологічний бумеранг” та поспілкувалися щодо еколого-натуралістичного вектору позашкільної освіти в контексті сучасних освітніх тенденцій. Для дітей же, учнів 6-11 класів, були організовані майстер-клас з ландшафтного дизайну “Ландшафтний сад від ідеї до втілення”, творча лабораторія “Новорічний тренд власними руками”. Також проведені дослідницько-пошукова робота з акваріумістики (практичні поради), практична робота із бджільництва.
— У підсумку ми окреслили завдання щодо подальшої спільної роботи, спрямованої на створення еколого-натуралістичного відділу у нашій школі, а тому сподіваємося, що цікаві проєкти будуть реалізовуватися і далі, — зауважила директорка сошичненського ліцею.
Тим часом нуйнівський заклад загальної середньої освіти співпрацює із Волинським обласним еколого-натуралістичним центром вже не один рік. Минулого тижня під час виїзної освітньої еко-лабораторії практичних дій “BIOBUS” центру їм також вдалося реалізувати корисний задум. На території загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів села Нуйно Сошичненської об’єднаної територіальної громади діти та педагоги облаштували компостери. Тож тепер школярі матимуть можливість спостерігати за процесом мікробіологічного розкладання матеріалів і вже навесні отримають перші результати своєї роботи.
Тетяна ПРИХОДЬКО.
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Про це повідомляє "Полісся".
Це перший практичний приклад співпраці навчального закладу із Волинським обласним еколого-натуралістичним центром Волинської обласної ради. Педагоги його еко-лабораторії практичних дій “BIOBUS” привезли з собою саджанці груш, яблунь, персиків, слив і разом із місцевими школярами висадили їх на пришкільній ділянці площею близько 6 соток. Загалом посадили аж 30 деревець.
— Співробітництво із Волинським обласним еколого-натуралістичним центром ми розпочали лише цього року. І дуже приємно, що вже маємо можливість розповісти про практичні напрацювання. Я переконана, що в подальшому нам вдасться розширити співпрацю, бо цим зацікавилися наші і учні, й педагоги, — зауважує директор опорного закладу загальної середньої освіти “Сошичненський ліцей” Маріанна Журавель.
Цього разу, за словами Маріанни Василівни, їхні колеги з еко-лабораторії провели для вчителів школи інтелектуальну гру “Екологічний бумеранг” та поспілкувалися щодо еколого-натуралістичного вектору позашкільної освіти в контексті сучасних освітніх тенденцій. Для дітей же, учнів 6-11 класів, були організовані майстер-клас з ландшафтного дизайну “Ландшафтний сад від ідеї до втілення”, творча лабораторія “Новорічний тренд власними руками”. Також проведені дослідницько-пошукова робота з акваріумістики (практичні поради), практична робота із бджільництва.
— У підсумку ми окреслили завдання щодо подальшої спільної роботи, спрямованої на створення еколого-натуралістичного відділу у нашій школі, а тому сподіваємося, що цікаві проєкти будуть реалізовуватися і далі, — зауважила директорка сошичненського ліцею.
Тим часом нуйнівський заклад загальної середньої освіти співпрацює із Волинським обласним еколого-натуралістичним центром вже не один рік. Минулого тижня під час виїзної освітньої еко-лабораторії практичних дій “BIOBUS” центру їм також вдалося реалізувати корисний задум. На території загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів села Нуйно Сошичненської об’єднаної територіальної громади діти та педагоги облаштували компостери. Тож тепер школярі матимуть можливість спостерігати за процесом мікробіологічного розкладання матеріалів і вже навесні отримають перші результати своєї роботи.
Тетяна ПРИХОДЬКО.
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Волинські школярі разом з екологами висадили фруктовий сад
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