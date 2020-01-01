В Україні від 1 грудня зростуть пенсії та допомоги: кому і скільки додадуть





Відповідно зростуть і прив'язані до нього виплати – пенсії та державні допомоги, - пише



Зокрема, від 1 грудня прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць зросте на 71 грн – від 2118 грн до 2189 грн. Для основних соціальних і демографічних груп населення новий прожитковий мінімум становитиме: на дітей віком до 6 років — 1921 грн, дітей віком від 6 до 18 років — 2395 грн, працездатних осіб — 2270 грн, осіб, які втратили працездатність, — 1769 грн.



Перерахунок пенсій та виплат



Розміри пенсій та державних допомог також прив'язані до прожиткового мінімуму. Тож від 1 грудня відбудеться їхній автоматичний перерахунок. Розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, зросте на 57 грн — від нинішніх 1712 грн до 1769 грн.



У Пенсійному фонді України зазначили, що будуть збільшені такі виплати:



- мінімальні розміри пенсії за віком (за наявності страхового стажу 20 років у жінок, 25 років у чоловіків – для пенсій призначених до 01.10.2011 та 30 років у жінок, 35 років у чоловіків – для пенсій, призначених після 01.10.2011);

- мінімальні розміри пенсій з інвалідності та у зв’язку з втратою годувальника;

- мінімальні розміри пенсійних виплат шахтарям, інвалідам війни, учасникам бойових дій, людям з інвалідністю, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

- розміри надбавок та підвищень, які залежать від розміру прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність:

- пенсії за особливі заслуги згідно із законом України "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною";

- підвищення, передбачені законами України "Про статус ветеранів війни, гарантії їхнього соціального захисту" та "Про жертви нацистських переслідувань";

- щомісячна державна адресна допомога людям з інвалідністю з числа учасників ліквідації наслідків ЧАЕС та на догляд інвалідам війни та учасникам бойових дій.



У Пенсійному фонді також додали, що виходячи з розміру прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі 2189 грн, буде проведений перерахунок надбавок особам, які мають статуси: "Почесний донор СРСР" та "Почесний донор України". Розмір надбавки зросте від 202,70 грн (2027 х 10%) до 218,90 грн (2189 х 10%).



Розмір максимальної пенсії зросте на 570 грн – від 17120 грн до 17690 грн.



"У результаті збільшення прожиткового мінімуму перерахунок проводиться автоматично та не потребує особистого звернення", — зазначили в Пенсійному фонді.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні від 1 грудня 2020 року зросте прожитковий мінімум, що передбачено державним бюджетом.Відповідно зростуть і прив'язані до нього виплати – пенсії та державні допомоги, - пише ТСН Зокрема, від 1 грудня прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць зросте на 71 грн – від 2118 грн до 2189 грн. Для основних соціальних і демографічних груп населення новий прожитковий мінімум становитиме: на дітей віком до 6 років — 1921 грн, дітей віком від 6 до 18 років — 2395 грн, працездатних осіб — 2270 грн, осіб, які втратили працездатність, — 1769 грн.Розміри пенсій та державних допомог також прив'язані до прожиткового мінімуму. Тож від 1 грудня відбудеться їхній автоматичний перерахунок. Розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, зросте на 57 грн — від нинішніх 1712 грн до 1769 грн.У Пенсійному фонді України зазначили, що будуть збільшені такі виплати:- мінімальні розміри пенсії за віком (за наявності страхового стажу 20 років у жінок, 25 років у чоловіків – для пенсій призначених до 01.10.2011 та 30 років у жінок, 35 років у чоловіків – для пенсій, призначених після 01.10.2011);- мінімальні розміри пенсій з інвалідності та у зв’язку з втратою годувальника;- мінімальні розміри пенсійних виплат шахтарям, інвалідам війни, учасникам бойових дій, людям з інвалідністю, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;- розміри надбавок та підвищень, які залежать від розміру прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність:- пенсії за особливі заслуги згідно із законом України "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною";- підвищення, передбачені законами України "Про статус ветеранів війни, гарантії їхнього соціального захисту" та "Про жертви нацистських переслідувань";- щомісячна державна адресна допомога людям з інвалідністю з числа учасників ліквідації наслідків ЧАЕС та на догляд інвалідам війни та учасникам бойових дій.У Пенсійному фонді також додали, що виходячи з розміру прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі 2189 грн, буде проведений перерахунок надбавок особам, які мають статуси: "Почесний донор СРСР" та "Почесний донор України". Розмір надбавки зросте від 202,70 грн (2027 х 10%) до 218,90 грн (2189 х 10%).Розмір максимальної пенсії зросте на 570 грн – від 17120 грн до 17690 грн."У результаті збільшення прожиткового мінімуму перерахунок проводиться автоматично та не потребує особистого звернення", — зазначили в Пенсійному фонді.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію