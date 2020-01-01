Хотіла працювати в Королівстві Норвегії: волинянку ошукали шахраї

Волинянка за послуги з працевлаштування за кордоном віддала шахрам майже 8 тисяч гривень.Про це інформує Любомльський відділ поліції.На днях до поліції надійшла заява від 37-річної жительки села Скиби Любомльського району про те, що 18 липня переслала гроші двома платежами в сумі 3888 та 3940 гривень на картку «Приват Банку», яка належить громадянину «Б», за послугу працевлаштування за кордоном в Королівстві Норвегії. Однак і дотепер жінку не працевлаштували, а кошти не повернули. Сума завданих збитків - 7828 гривень.