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Хотіла працювати в Королівстві Норвегії: волинянку ошукали шахраї

Хотіла працювати в Королівстві Норвегії: волинянку ошукали шахраї
Волинянка за послуги з працевлаштування за кордоном віддала шахрам майже 8 тисяч гривень.

Про це інформує Любомльський відділ поліції.

На днях до поліції надійшла заява від 37-річної жительки села Скиби Любомльського району про те, що 18 липня переслала гроші двома платежами в сумі 3888 та 3940 гривень на картку «Приват Банку», яка належить громадянину «Б», за послугу працевлаштування за кордоном в Королівстві Норвегії. Однак і дотепер жінку не працевлаштували, а кошти не повернули. Сума завданих збитків - 7828 гривень.

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Теги: шахраї, волинянка, Норвегія, працевлаштування
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