Лікар Комаровський розповів, як користуватися побутовою хімією, коли у будинку є діти

Євген Комаровський розповів, як правильно та безпечно користуватися побутовою хімією, коли у будинку є діти.



Про це він написав на своїй сторінці в інстаграмі, – передає



У період пандемії, коли діти та їх батьки змушені більше часу проводити вдома, зросла кількість нещасних випадків, пов'язаних із побутовими проблемами. Лікар Комаровський вирішив написати корисні поради щодо того, як уникнути неприємних ситуацій та правильно поводитися із хімією.



«Пам’ятайте, що відразу після того як ви налили, поклали або нанесли засіб побутової хімії, ємність з ним потрібно закрити і прибрати в недоступне для дитини місце», – першим ділом наголошує лікар Комаровський.



Пише, що дитині обов’язково потрібно пояснити усю небезпеку засобів побутової хімії і з малечку розвивати відповідальної поведінки.



«Дійте акуратно, не поспішайте. Не дозволяйте дитині бігати і грати під час прибирання», – зауважує лікар.



Важливо завжди використовувати засоби захисту, особливо якщо дитина допомагає із прибиранням, діти повинні знати, що гумові рукавички і захисні окуляри – важлива частина правильного поводження із небезпечними засобами.



Пише, що особливо небезпечними для дітей є прибирання і миття вікон, оскільки тут небезпечними є не лише хімічні засоби, але й з’являється ризик того, що малеча може випадкового випасти. Тому Комаровськи й радить не допускати дітей до цього процесу, як мінімум – до 12-ти років.



«Також дуже небезпечні таблетки для посудомийної машини і капсули з пральним порошком, які краще використовувати після того, як дитина ляже спати», – зазначає лікар.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Відомий лікар-педіатррозповів, як правильно та безпечно користуватися побутовою хімією, коли у будинку є діти.Про це він написав на своїй сторінці в інстаграмі, – передає clutch.ua У період пандемії, коли діти та їх батьки змушені більше часу проводити вдома, зросла кількість нещасних випадків, пов'язаних із побутовими проблемами. Лікар Комаровський вирішив написати корисні поради щодо того, як уникнути неприємних ситуацій та правильно поводитися із хімією.«Пам’ятайте, що відразу після того як ви налили, поклали або нанесли засіб побутової хімії, ємність з ним потрібно закрити і прибрати в недоступне для дитини місце», – першим ділом наголошує лікар Комаровський.Пише, що дитині обов’язково потрібно пояснити усю небезпеку засобів побутової хімії і з малечку розвивати відповідальної поведінки.«Дійте акуратно, не поспішайте. Не дозволяйте дитині бігати і грати під час прибирання», – зауважує лікар.Важливо завжди використовувати засоби захисту, особливо якщо дитина допомагає із прибиранням, діти повинні знати, що гумові рукавички і захисні окуляри – важлива частина правильного поводження із небезпечними засобами.Пише, що особливо небезпечними для дітей є прибирання і миття вікон, оскільки тут небезпечними є не лише хімічні засоби, але й з’являється ризик того, що малеча може випадкового випасти. Тому Комаровськи й радить не допускати дітей до цього процесу, як мінімум – до 12-ти років.«Також дуже небезпечні таблетки для посудомийної машини і капсули з пральним порошком, які краще використовувати після того, як дитина ляже спати», – зазначає лікар.

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