Повідомили про стан 15-річної дівчинки, яку авто збило на проспекті Молоді у Луцьку

яку збив автомобіль на пішохідному переході на проспекті Молоді у Луцьку, з підозрою на струс головного мозку доставили в обласну дитячу лікарню.



Про це Інформаційному агентству Волинські Новини



Зазначимо, що на місці події працювала карета швидкої, яка надала постраждалій першу медичну допомогу.



Про деталі автопригоди розповіли у пресслужбі ГУНП у Волинській області.



«Як відомо, автомобіль Dodge Grand Caravan, яким керував 41-річний житель Луцька, здійснив наїзд на 15-річну жительку обласного центру, яка перетинала дорогу по пішохідному переходу. Внаслідок ДТП дівчинка отримала тілесні ушкодження. Після обстеження та надання необхідної медичної допомоги постраждалу було відпущено додому», – поінформували у секторі комунікації.



За цим фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч 1 ст. 286 ККУ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 15-річну лучанку,з підозрою на струс головного мозку доставили в обласну дитячу лікарню.Про це повідомили у центральній оперативно-диспетчерській службі КЗ «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф».Зазначимо, що на місці події працювала карета швидкої, яка надала постраждалій першу медичну допомогу.Про деталі автопригоди розповіли у пресслужбі ГУНП у Волинській області.«Як відомо, автомобіль Dodge Grand Caravan, яким керував 41-річний житель Луцька, здійснив наїзд на 15-річну жительку обласного центру, яка перетинала дорогу по пішохідному переходу. Внаслідок ДТП дівчинка отримала тілесні ушкодження. Після обстеження та надання необхідної медичної допомоги постраждалу було відпущено додому», – поінформували у секторі комунікації.За цим фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч 1 ст. 286 ККУ.

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