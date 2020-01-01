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Повідомили про стан 15-річної дівчинки, яку авто збило на проспекті Молоді у Луцьку

Повідомили про стан 15-річної дівчинки, яку авто збило на проспекті Молоді у Луцьку
15-річну лучанку, яку збив автомобіль на пішохідному переході на проспекті Молоді у Луцьку, з підозрою на струс головного мозку доставили в обласну дитячу лікарню.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили у центральній оперативно-диспетчерській службі КЗ «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф».

Зазначимо, що на місці події працювала карета швидкої, яка надала постраждалій першу медичну допомогу.

Про деталі автопригоди розповіли у пресслужбі ГУНП у Волинській області.

«Як відомо, автомобіль Dodge Grand Caravan, яким керував 41-річний житель Луцька, здійснив наїзд на 15-річну жительку обласного центру, яка перетинала дорогу по пішохідному переходу. Внаслідок ДТП дівчинка отримала тілесні ушкодження. Після обстеження та надання необхідної медичної допомоги постраждалу було відпущено додому», – поінформували у секторі комунікації.

За цим фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч 1 ст. 286 ККУ.

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Теги: аварія, Луцьк, стан дівчинки
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