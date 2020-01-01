Діти священника з Рівненщини, які постраждали у смертельній аварії, досі – у важкому стані
Сьогодні, 12:10
Двоє хлопчиків, які вижили після ДТП на Березнівщині, перебувають у Рівненській обласній дитячій лікарні. Обидва – у важкому стані.
Як зазначає заступниця головного лікаря обласної лікарні Любов Філик, обох дітей готували до операції, але її відтермінували через їхній важкий стан.
11-річний хлопчик після операції, проведеній у Березнівській районній лікарні, прийшов до тями, але потребує оперативного втручання через перелом стегна. 4-річний хлопчик до тями поки так і не прийшов.
Нагадаємо, що 26 листопада поблизу Березного вантажівка врізалась у легковий автомобіль. Загинули жінка та її семирічний син, у якого був день народження. Ще двох дітей госпіталізували.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Збирають гроші на лікування дітей священника з Рівненщини, які постраждали у смертельній аварії.
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Як зазначає заступниця головного лікаря обласної лікарні Любов Філик, обох дітей готували до операції, але її відтермінували через їхній важкий стан.
11-річний хлопчик після операції, проведеній у Березнівській районній лікарні, прийшов до тями, але потребує оперативного втручання через перелом стегна. 4-річний хлопчик до тями поки так і не прийшов.
Нагадаємо, що 26 листопада поблизу Березного вантажівка врізалась у легковий автомобіль. Загинули жінка та її семирічний син, у якого був день народження. Ще двох дітей госпіталізували.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Збирають гроші на лікування дітей священника з Рівненщини, які постраждали у смертельній аварії.
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Сьогодні, 12:10