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Діти священника з Рівненщини, які постраждали у смертельній аварії, досі – у важкому стані

Діти священника з Рівненщини, які постраждали у смертельній аварії, досі – у важкому стані
Двоє хлопчиків, які вижили після ДТП на Березнівщині, перебувають у Рівненській обласній дитячій лікарні. Обидва – у важкому стані.

Як зазначає заступниця головного лікаря обласної лікарні Любов Філик, обох дітей готували до операції, але її відтермінували через їхній важкий стан.

11-річний хлопчик після операції, проведеній у Березнівській районній лікарні, прийшов до тями, але потребує оперативного втручання через перелом стегна. 4-річний хлопчик до тями поки так і не прийшов.

Нагадаємо, що 26 листопада поблизу Березного вантажівка врізалась у легковий автомобіль. Загинули жінка та її семирічний син, у якого був день народження. Ще двох дітей госпіталізували.

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Теги: аварія, Рівненщина, смерть, діти, священник
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