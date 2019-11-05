На Волині горів дизель-поїзд. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 12:21
На Волині сьогодні, 30 листопада, рятувальники ліквідували пожежу в дизель-поїзді сполученням Ковель-Заболоття.
Про це повідомив речник рятувальників області Володимир Нестеров на своїй сторінці у фейсбуці.
Зазначається, що повідомлення про загоряння в передній частині потягу біля зупиночного пункту Чевель до служби "101" надійшло о 09:42. Пожежу ліквідували о 10:33.
Ймовірна причина загорання – коротке замикання електромережі. Пасажирів в потязі не було, машиністи не постраждали.
До ліквідації пожежі залучали 2 одиниці техніки, 6 вогнеборців.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомив речник рятувальників області Володимир Нестеров на своїй сторінці у фейсбуці.
Зазначається, що повідомлення про загоряння в передній частині потягу біля зупиночного пункту Чевель до служби "101" надійшло о 09:42. Пожежу ліквідували о 10:33.
Ймовірна причина загорання – коротке замикання електромережі. Пасажирів в потязі не було, машиністи не постраждали.
До ліквідації пожежі залучали 2 одиниці техніки, 6 вогнеборців.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині горів дизель-поїзд. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 12:21
Діти священника з Рівненщини, які постраждали у смертельній аварії, досі – у важкому стані
Сьогодні, 12:10