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На Волині горів дизель-поїзд. ФОТО. ВІДЕО

На Волині горів дизель-поїзд. ФОТО. ВІДЕО
На Волині сьогодні, 30 листопада, рятувальники ліквідували пожежу в дизель-поїзді сполученням Ковель-Заболоття.

Про це повідомив речник рятувальників області Володимир Нестеров на своїй сторінці у фейсбуці.

Зазначається, що повідомлення про загоряння в передній частині потягу біля зупиночного пункту Чевель до служби "101" надійшло о 09:42. Пожежу ліквідували о 10:33.

Ймовірна причина загорання – коротке замикання електромережі. Пасажирів в потязі не було, машиністи не постраждали.

До ліквідації пожежі залучали 2 одиниці техніки, 6 вогнеборців.



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Теги: потяг, пожежа, Київ, Ковель
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