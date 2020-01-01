На Запоріжжі підлітки заради розваги підпалили 12-річного хлопця

У Бердянську діти підпалили однолітка. У такий спосіб підлітки намагалися зробити «круте» відео.Так, 29 листопада близько 1 години ночі до поліції надійшло повідомлення з міської лікарні про те, що до них доставили 12-річного хлопця з опіками тіла різного ступеня тяжкості, - пише відділ комунікації поліції Запорізької області.Для з’ясування всіх обставин, на місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група відділу поліції та інспектори ювенальної превенції.За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 122 (Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.Потерпілий розповів правоохоронцям, що опіки отримав внаслідок підпалу, який вчинили його друзі. Працівники поліції з’ясували, що хлопець добровільно на це погодився, адже вся компанія намагалася зробити «круте» відео. Для цього двоє однолітків потерпілого зібралися за місцем мешкання одного з них, коли нікого з дорослих не було вдома, облили хлопця спиртом та підпалили. Весь процес знімали на телефон.Підлітки пояснили, що сподівалися лише на вогонь, без опіків. Потім загасили товариша у ванній кімнаті, та злякавшись скоєного, відвели його додому. Карету швидкої допомоги викликала вже мати хлопця. Наразі дитина з тілесними ушкодженнями у вигляді термічного опіку 2-го ступеня 30% тіла знаходиться в реанімаційному відділенні Бердянської дитячої міської лікарні.Наразі співробітники ювенальної превенції провели профілактичну бесіду з батьками хлопців щодо посилення контролю по вихованню дітей та передали інформацію про цю подію до відділу служби у справах дітей.