У Луцькому районі горіла дерев’яна баня. ВІДЕО





До служби порятунку «101» повідомлення про пожежу надійшло 30 листопада о 02:35, - пише УДСНС України у Волинській області.



Інформують, що вже за п’ять хвилин на виклик прибули дві пожежних машини 1-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Луцька, які о 02:45 локалізували пожежу в дерев’яній бані, а о 03:05 її остаточно ліквідували.



Ймовірна причина пожежі – недолік конструкції, порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В селі Крупа Луцького району горіла баня.До служби порятунку «101» повідомлення про пожежу надійшло 30 листопада о 02:35, - пише УДСНС України у Волинській області.Інформують, що вже за п’ять хвилин на виклик прибули дві пожежних машини 1-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Луцька, які о 02:45 локалізували пожежу в дерев’яній бані, а о 03:05 її остаточно ліквідували.Ймовірна причина пожежі – недолік конструкції, порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію