У Луцькому районі горіла дерев’яна баня. ВІДЕО
Сьогодні, 13:32
В селі Крупа Луцького району горіла баня.
До служби порятунку «101» повідомлення про пожежу надійшло 30 листопада о 02:35, - пише УДСНС України у Волинській області.
Інформують, що вже за п’ять хвилин на виклик прибули дві пожежних машини 1-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Луцька, які о 02:45 локалізували пожежу в дерев’яній бані, а о 03:05 її остаточно ліквідували.
Ймовірна причина пожежі – недолік конструкції, порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів.
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До служби порятунку «101» повідомлення про пожежу надійшло 30 листопада о 02:35, - пише УДСНС України у Волинській області.
Інформують, що вже за п’ять хвилин на виклик прибули дві пожежних машини 1-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Луцька, які о 02:45 локалізували пожежу в дерев’яній бані, а о 03:05 її остаточно ліквідували.
Ймовірна причина пожежі – недолік конструкції, порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів.
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