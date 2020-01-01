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У Луцькому районі горіла дерев’яна баня. ВІДЕО

У Луцькому районі горіла дерев’яна баня. ВІДЕО
В селі Крупа Луцького району горіла баня.

До служби порятунку «101» повідомлення про пожежу надійшло 30 листопада о 02:35, - пише УДСНС України у Волинській області.

Інформують, що вже за п’ять хвилин на виклик прибули дві пожежних машини 1-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Луцька, які о 02:45 локалізували пожежу в дерев’яній бані, а о 03:05 її остаточно ліквідували.

Ймовірна причина пожежі – недолік конструкції, порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів.


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Теги: баня, Крупа
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