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Обрали заступників Володимир-Волинського міського голови

Обрали заступників Володимир-Волинського міського голови
Під час засідання першої сесії Володимир-Волинської міської ради обрали заступників міського голови Ігоря Пальонки.

Ними стали Ярослав Матвійчук, Любов Саць, Андрій Гудим. Керуючою справами стала Ірина Лошинюк, старостами сіл громади – Тетяна Шейчук та Андрій Самчук, - пише Буг.

Кандидатури, які запропонував міський голова Ігор Пальонка, як він зазначив, були розглянуті на засіданнях робочої групи. Кожному надали декілька хвилин, щоб себе презентувати.

Голосували за проєкт рішення про затвердження першого заступника міського голови, керуючого справами, старост вцілому. Депутат Костянтин Зінкевич запропонував спочатку прийняти його за основу. Його пропозицію поставили на голосування. Вона не набрала достатньої кількості голосів, тому голосували вцілому. Більшість депутатів підтримала проєкт рішення.

Заступником міського голови став Ярослав Матвійчук, який займав цю посаду раніше, але за деякий час до виборів відмовився працювати з командою Саганюка та написав заяву на звільнення. Матвійчук близько 5-ти років займався питаннями житлово-комунального господарства у місті.

Обрали заступників Володимир-Волинського міського голови


Заступником з питань виконавчих органів стала Любов Саць. Як вона розповіла, з 2011-го року працювала у органах самоврядування, перший масштабний проєкт, який реалізували в місті – це міжнародний проєкт “Чиста вода на Побужжі”. У 2015 році Любов очолила відділ проектної діяльності та міжнародного співробітництва міськвиконкому.
Обрали заступників Володимир-Волинського міського голови


Заступником з питань виконавчих органів міської ради став Андрій Гудим. Раніше Андрій був членом виконавчого комітету, депутатом міської ради, його обрали депутатом і в раду восьмого скликання. Гудим також надав заяву про відмову від депутатського мандату, оскільки секретар ради одночасно не може бути депутатом. Але її, вирішили депутати, розглядати ще рано.
Обрали заступників Володимир-Волинського міського голови


Керуючою справами міськвиконкому стала Ірина Лошинюк, яка раніше була заступником Ігоря Пальонки у Зарічанській ОТГ.
Обрали заступників Володимир-Волинського міського голови

Старостою сіл Ласків та Вощатин Стала Тетяна Шейчук. Тетяна – новообраний депутат Володимир-Волинської міської ради. Два роки тому її було обрано старостою.
Обрали заступників Володимир-Волинського міського голови

Андрій Самчук став старостою сіл Заріччя, Суходоли, Новосілки, Федорівка, Новосілки, Орані.
Обрали заступників Володимир-Волинського міського голови

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Теги: вибори, сесія, міськрада, Володимир-Волинський
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