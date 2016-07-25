Відомо, хто став головою Ковельської районної ради

В’ячеслав Шворак, обраний депутатом від партії «За майбутнє».



Про це стало відомо під час першої сесії Ковельської районної ради, - інформує



За нього проголосувало 35 депутатів із 40.



Нагадаємо, що головою Володимир-Волинської районної ради став Віктор Хиць, також представник політсили «За майбутнє», а Камінь-Каширської – Віктор Сус, обраний депутатом двід «Європейської Солідарності».



Хто такий В’ячеслав Шворак?



В’ячеслав Шворак народився 19 квітня 1991 року в місті Ковелі

У 2006 році закінчив місцеву загальноосвітню школу №12.



У 2010 році закінчив Ковельський промислово-економічний коледж ЛНТУ за спеціальністю «Виробництво сільськогосподарських машин», здобув кваліфікацію «молодший спеціаліст – технік-механік».



Також має спеціальність «Бухгалтерський облік».



У 2013 році закінчив ПАТ «Вищий навчальний заклад Міжрегіональна Академія управління персоналом», здобув кваліфікацію «облік і аудит».



Із 2010 року – приватний підприємець.



Із 2015 року був членом Радикальної партії Олега Ляшка, депутатом Ковельської райради.



Працював заступником голови постійної комісії з питань сільського господарства, економічного розвитку, підприємництва, інфраструктури, інвестиційної діяльності та регуляторної політики, земельних відносин, екології та використання природних ресурсів.



У 2020 році пройшов у депутати Ковельської районної ради від партії «За майбутнє».



Одружений, має сина.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Головою Ковельської районної ради став, обраний депутатом від партії «За майбутнє».Про це стало відомо під час першої сесії Ковельської районної ради, - інформує Перший За нього проголосувало 35 депутатів із 40.Нагадаємо, що головою Володимир-Волинської районної ради став, також представник політсили «За майбутнє», а Камінь-Каширської –, обраний депутатом двід «Європейської Солідарності».В’ячеслав Шворак народився 19 квітня 1991 року в місті КовеліУ 2006 році закінчив місцеву загальноосвітню школу №12.У 2010 році закінчив Ковельський промислово-економічний коледж ЛНТУ за спеціальністю «Виробництво сільськогосподарських машин», здобув кваліфікацію «молодший спеціаліст – технік-механік».Також має спеціальність «Бухгалтерський облік».У 2013 році закінчив ПАТ «Вищий навчальний заклад Міжрегіональна Академія управління персоналом», здобув кваліфікацію «облік і аудит».Із 2010 року – приватний підприємець.Із 2015 року був членом Радикальної партії Олега Ляшка, депутатом Ковельської райради.Працював заступником голови постійної комісії з питань сільського господарства, економічного розвитку, підприємництва, інфраструктури, інвестиційної діяльності та регуляторної політики, земельних відносин, екології та використання природних ресурсів.У 2020 році пройшов у депутати Ковельської районної ради від партії «За майбутнє».Одружений, має сина.

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