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Відомо, хто став головою Ковельської районної ради

Відомо, хто став головою Ковельської районної ради
Головою Ковельської районної ради став В’ячеслав Шворак, обраний депутатом від партії «За майбутнє».

Про це стало відомо під час першої сесії Ковельської районної ради, - інформує Перший.

За нього проголосувало 35 депутатів із 40.

Нагадаємо, що головою Володимир-Волинської районної ради став Віктор Хиць, також представник політсили «За майбутнє», а Камінь-Каширської – Віктор Сус, обраний депутатом двід «Європейської Солідарності».

Хто такий В’ячеслав Шворак?

В’ячеслав Шворак народився 19 квітня 1991 року в місті Ковелі
У 2006 році закінчив місцеву загальноосвітню школу №12.

У 2010 році закінчив Ковельський промислово-економічний коледж ЛНТУ за спеціальністю «Виробництво сільськогосподарських машин», здобув кваліфікацію «молодший спеціаліст – технік-механік».

Також має спеціальність «Бухгалтерський облік».

У 2013 році закінчив ПАТ «Вищий навчальний заклад Міжрегіональна Академія управління персоналом», здобув кваліфікацію «облік і аудит».

Із 2010 року – приватний підприємець.

Із 2015 року був членом Радикальної партії Олега Ляшка, депутатом Ковельської райради.

Працював заступником голови постійної комісії з питань сільського господарства, економічного розвитку, підприємництва, інфраструктури, інвестиційної діяльності та регуляторної політики, земельних відносин, екології та використання природних ресурсів.

У 2020 році пройшов у депутати Ковельської районної ради від партії «За майбутнє».

Одружений, має сина.

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Теги: В’ячеслав Шворак, Ковель, райрада
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