«Волинь» здобуває перемогу в останньому матчі сезону





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В останньому матчі року Василь Сачко провів невелику ротацію складу. У воротах вперше з початку чемпіонату зіграв Віталій Неділько, дискваліфікованого Артура Рябова замінив у складі Амбросій Чачуа, а допомагати атаці вийшов Віктор Хомченко. Волиняни досить активно розпочали матч, однак свої атаки доводили до ударів рідко, а Євген Протасов та Богдан Оринчак пробивали неточно. У відповідь у середині тайму не влучив у рамку «Волині» Ілля Брюхов. На 29-й хвилині дуже небезпечний штрафний був у «Хрестоносців», однак після потужного пострілу Івана Цюпи м’яч полетів вище воріт. До слова, ще у першому таймі тренерський штаб «Волині» змушений був провести заміну – Валерія Болденкова у центрі захисту замінив Віталій Приндета. Господарі поля зуміли вирівняти гру, однак наприкінці тайму свій найкращий момент створила наша команда – Протасов з лівого флангу змістився до центру та віддав шикарну розрізну передачу в район дальньої стійки, однак Чачуа не зумів у дуелі переграти Андрія Олійника, який врятував свою команду. Тож на перерву суперники пішли без забитих голів.



"У другому таймі волиняни з новими силами кинулися на ворота суперників. Чудовий шанс мав Андрій Ляшенко, який після прострілу Цюпи пробивав з близької дистанції, однак у неймовірному стилі Олійник знову врятував свою команду. Утім, на 53-й хвилині «Хрестоносці» таки відкрили рахунок – після подачі зі штрафного від Чачуа Сергій Чеботаєв у боротьбі за верховий м’яч переправив його у власні ворота – 0:1! А вже за хвилину на користь нашої команди призначили пенальті – швидка контратака завершилася ударом Оринчака у бокову стійку, однак перед ударом його штовхали у спину. Сам Богдан підійшов до одинадцятиметрової позначки і переконливо реалізував вирок арбітра – 0:21", - йдеться на сайті ФК "Волинь".



Після забитих голів «Хрестоносці» не зупинилися та мали ще чимало можливостей для взяття воріт. Зокрема, Джонатан да Сілва Ліма ледь не відзначився автоголом після нашого кутового, а Джемаль Кизилатеш, обігравшись із Хомченком, з меж карної зони пробив повз ближній кут. Міг забивати перед своєю заміною і сам Хомченко, однак після його індивідуального проходу та удару з лінії штрафного майданчика м’яч лише трохи розминувся з боковою стійкою. А от наприкінці матчу по-справжньому включилися господарі поля, а Руслан Зубков після подачі з флангу ударом головою пробив прямісінько у дальній кут наших воріт – 1:2.



"Волиняни могли одразу ж заспокоїти гру, однак Оринчак після комбінації з Кизилатешем влучив своїм ударом у захисника", - додали у пресслужбі футбольного клубу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Футбольна команда «Волинь» на виїзді перемогла «Кремінь» з рахунком 2:1.Про це йдеться на сайті футбольного клубу В останньому матчі року Василь Сачко провів невелику ротацію складу. У воротах вперше з початку чемпіонату зіграв, дискваліфікованогозамінив у складіа допомагати атаці вийшовВолиняни досить активно розпочали матч, однак свої атаки доводили до ударів рідко, атапробивали неточно. У відповідь у середині тайму не влучив у рамку «Волині». На 29-й хвилині дуже небезпечний штрафний був у «Хрестоносців», однак після потужного пострілум’яч полетів вище воріт. До слова, ще у першому таймі тренерський штаб «Волині» змушений був провести заміну –у центрі захисту замінив. Господарі поля зуміли вирівняти гру, однак наприкінці тайму свій найкращий момент створила наша команда – Протасов з лівого флангу змістився до центру та віддав шикарну розрізну передачу в район дальньої стійки, однак Чачуа не зумів у дуелі переграти Андрія Олійника, який врятував свою команду. Тож на перерву суперники пішли без забитих голів."У другому таймі волиняни з новими силами кинулися на ворота суперників. Чудовий шанс мав, який після прострілу Цюпи пробивав з близької дистанції, однак у неймовірному стилі Олійник знову врятував свою команду. Утім, на 53-й хвилині «Хрестоносці» таки відкрили рахунок – після подачі зі штрафного від Чачуа Сергій Чеботаєв у боротьбі за верховий м’яч переправив його у власні ворота – 0:1! А вже за хвилину на користь нашої команди призначили пенальті – швидка контратака завершилася ударом Оринчака у бокову стійку, однак перед ударом його штовхали у спину. Сам Богдан підійшов до одинадцятиметрової позначки і переконливо реалізував вирок арбітра – 0:21", - йдеться на сайті ФК "Волинь".Після забитих голів «Хрестоносці» не зупинилися та мали ще чимало можливостей для взяття воріт. Зокрема,ледь не відзначився автоголом після нашого кутового, а Джемаль Кизилатеш, обігравшись із Хомченком, з меж карної зони пробив повз ближній кут. Міг забивати перед своєю заміною і сам Хомченко, однак після його індивідуального проходу та удару з лінії штрафного майданчика м’яч лише трохи розминувся з боковою стійкою. А от наприкінці матчу по-справжньому включилися господарі поля, а Руслан Зубков після подачі з флангу ударом головою пробив прямісінько у дальній кут наших воріт – 1:2."Волиняни могли одразу ж заспокоїти гру, однак Оринчак після комбінації з Кизилатешем влучив своїм ударом у захисника", - додали у пресслужбі футбольного клубу.

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