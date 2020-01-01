Чим особливі еко-автобуси, які курсуватимуть Луцьком з 1 грудня. ФОТО

Коробка «автомат», підігрів сидіння, кондиціонер в салоні

Уже завтра, 1 грудня, на луцьких дорогах курсуватиме два еко-автобуси MAN А21 Lion’s City. Які маршрути стануть «щасливчиками», ще точно не відомо, однак підприємство, яке придбало транспорт – ТОВ ВТП «Санрайз» ЛТД, обдумує варіанти щодо запуску їх на маршрут №22 22 чи 12.У переддень зими, 30 листопада, провели презентацію транспорту і розповіли про усі його переваги та особливості.Основною із них є еко-складова, адже автобуси відповідають стандарту Євро-5 та оснащені газовими двигунами, більше того – пристосовані для перевезення пасажирів зособливими потребами, мають низьку підлогу для зручного користування.Міський головазауважив, що один такий MAN заміняє два «Богдани» і розрахований для перевезення 80-ти пасажирів, «сидячих» місць – 42.Екскурсію транспортом провів водій нового автобуса, який працює на підприємстві уже впродовж 15-ти років.Перш за все, хизується системою керування, каже, що зручно їздити буде не лише пасажирам, але й водіям, які мають можливість користуватися усіма перевагами нової панелі керування транспортом.Усі автобуси – 2006-го року випуску і раніше курсували містами іншої країни, однак переконують, що транспорт відповідає усім найвищим стандартам та вимогам, є безпечним, комфортним і надійним.У функціоналі є пандус, а місця для пасажирів з особливими потребами обладнані пасками безпеки. Низькі пороги дозволяють комфортно заїжджати людям на інвалідних візках і без перепон користуватися громадським транспортом. У разі, коли необхідності у цьому немає, можна розкласти ще два додаткових місця для сидіння.Коридори доволі широкі, між кріслами є місця, де пасажири зможуть перевозити свій багаж, у салоні навіть встановили невеликий смітник. На склі дверей є наліпка WiFi, однак зізнаються, що поки не облаштували його, але мають намір це виправити. У салоні також вже є два валідатори та поруч із кожним місцем – кнопка «зупинки».Водій пояснює, що пасажирам не доведеться вставати із місць, йти до дверей і натискати кнопку там або кричати через весь салон: «На зупинці, будь ласка».«Якщо хтось один із пасажирів її натисне, то іншим уже не потрібно, просто не спрацює, а я побачу із першого разу, що комусь потрібно тут виходити», – каже Андрій Лісовий.Оглянув автобуси Луцький міський голова Ігор Поліщук. Він відзначив їх просторий та зручний салон, а також адаптивність для людей з інвалідністю.«Просторий зручний салон, вони є економними, що вигідно перевізнику, адаптовані для потреб людей з інвалідністю, мають доволі пристойний вигляд», – мер каже, що роботу із перевізниками проводять уже давно, аби оновити рухомий склад транспорту. «Ці «Богдани», які сьогодні є, перебувають на межі свого функціонування і, безумовно, що автопарк потребує оновлення. Тепер бачимо перші плоди: два автобуси, які будуть ставати на рейс вже завтра. До кінця року очікуємо ще три таких автобуси. Всього у планах – закупити двадцять і реалізувати цей проект за перший квартал наступного року. Орієнтовно в березні у Луцьку їздитиме двадцять нормальних, комфортних автобусів, які замінять велику частину маршруток, – говорить Поліщук.Міський голова зазначив, що сьогодні у зв’язку з карантинними обмежуваннями ці автобуси, як ніколи раніше, вкрай актуальні для міста.Начальник міського управління транспорту та зв'язкупереконує: якщо ці автобуси зарекомендують себе добре, то вони будуть заохочувати й інших перевізників оновлювати автопарк.«Окрім інших переваг, автобуси добре пристосовані до вулиць Луцька. Транспорт великий, а вулички у нас не на стільки вузенькі. Я думаю, що інші перевізники і самі будуть дивитися, який ефект є від цих автобусів та від тих, що вони мають зараз», – сподівається, що це їх і стимулюватиме оновлювати свій рухомий склад і працювати краще.Підприємство ТОВ «Санрайз» вже протягом двох десятиліть забезпечує функціонування міського пасажирського транспорту Луцька. Директоркаже, що весь цей час вони турбувалися, аби надавати якісні та безпечні послуги для пасажирів, як приклад – протягом декількох останніх років автобуси «Богдан», які належать підприємству, повністю оновили на власному виробництві.«За технічними характеристиками автобуси MAN – одні із найбільш надійних та економічних. Трішки дешевші, як нові тролейбуси», – зауважує, що інвестиції в комфорт лучан для них важливі.