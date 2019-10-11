Волинянки – переможниці міжнародного турніру з жіночої боротьби





Про це повідомляють на сайті



У змаганнях взяли участь спортсменки з Чехії, Італії, Польщі, України, Угорщини, Хорватії.



Ковельчанка Ольга Падошик посіла перше місце у ваговій категорії до 57 кг серед кадеток (до 17 років). Її сестра Анастасія перемогла серед дорослих у вазі до 57 кг. Анастасія Лебедєва посіла друге місце (дорослі до 53 кг).



Тренери спортсменок — Ігор Падошик та Олег Стус.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вихованки ДЮСШ №1 міста Ковеля успішно виступили на міжнародному турнірі з жіночої боротьби у польському місті Богушув-Горце, який відбувся 27-29 листопада.Про це повідомляють на сайті Ковельської міської ради. У змаганнях взяли участь спортсменки з Чехії, Італії, Польщі, України, Угорщини, Хорватії.Ковельчанкапосіла перше місце у ваговій категорії до 57 кг серед кадеток (до 17 років). Її сестраперемогла серед дорослих у вазі до 57 кг.посіла друге місце (дорослі до 53 кг).Тренери спортсменок —

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