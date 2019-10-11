вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинянки – переможниці міжнародного турніру з жіночої боротьби

Волинянки – переможниці міжнародного турніру з жіночої боротьби
Вихованки ДЮСШ №1 міста Ковеля успішно виступили на міжнародному турнірі з жіночої боротьби у польському місті Богушув-Горце, який відбувся 27-29 листопада.

Про це повідомляють на сайті Ковельської міської ради.

У змаганнях взяли участь спортсменки з Чехії, Італії, Польщі, України, Угорщини, Хорватії.

Ковельчанка Ольга Падошик посіла перше місце у ваговій категорії до 57 кг серед кадеток (до 17 років). Її сестра Анастасія перемогла серед дорослих у вазі до 57 кг. Анастасія Лебедєва посіла друге місце (дорослі до 53 кг).

Тренери спортсменок — Ігор Падошик та Олег Стус.

Волинянки – переможниці міжнародного турніру з жіночої боротьби

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ковельчанки, міжнародний турнір, жіноча боротьба
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Джунглі» у центрі Луцька: чиї вони і яка їхня доля. ФОТО
Відомі результати офіційного підрахунку голосів на виборах мера Луцька
Карантин вихідного дня: чи скасовують відзначення весіль на Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На волинян, які боргують за газ, подаватимуть до суду
Сьогодні, 21:15
Волинянки – переможниці міжнародного турніру з жіночої боротьби
Сьогодні, 20:50
У Дніпрі хвора на COVID-19 жінка народила двійнят-хлопчиків
Сьогодні, 20:17
Якою буде погода в перший день зими на Волині
Сьогодні, 20:00
На Волині під час рейду затримали 2 мисливців, які порушили правила полювання
Сьогодні, 19:39
Схожі новини
Волинська борчиня виборола «бронзу» на міжнародному турнірі Волинська борчиня виборола «бронзу» на міжнародному турнірі
11 жовтень, 2019, 19:45
Двоє луцьких баскетболістів – в «топі» міжнародного турніру Двоє луцьких баскетболістів – в «топі» міжнародного турніру
10 жовтень, 2019, 18:30
Тенісистка з Луцька – переможниця міжнародного турніру в Італії Тенісистка з Луцька – переможниця міжнародного турніру в Італії
08 липень, 2019, 10:40
Вихованці Ковельської ДЮСШ знову здобули перемогу Вихованці Ковельської ДЮСШ знову здобули перемогу
02 березень, 2016, 21:55
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На волинян, які боргують за газ, подаватимуть до суду
Сьогодні, 21:15
 0
Волинянки – переможниці міжнародного турніру з жіночої боротьби
Сьогодні, 20:50
 0
У Дніпрі хвора на COVID-19 жінка народила двійнят-хлопчиків
Сьогодні, 20:17
 0
Якою буде погода в перший день зими на Волині
Сьогодні, 20:00
 0
На Волині під час рейду затримали 2 мисливців, які порушили правила полювання
Сьогодні, 19:39
 0
Медіа
відео
1/8