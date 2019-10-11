Волинянки – переможниці міжнародного турніру з жіночої боротьби
Сьогодні, 20:50
Вихованки ДЮСШ №1 міста Ковеля успішно виступили на міжнародному турнірі з жіночої боротьби у польському місті Богушув-Горце, який відбувся 27-29 листопада.
Про це повідомляють на сайті Ковельської міської ради.
У змаганнях взяли участь спортсменки з Чехії, Італії, Польщі, України, Угорщини, Хорватії.
Ковельчанка Ольга Падошик посіла перше місце у ваговій категорії до 57 кг серед кадеток (до 17 років). Її сестра Анастасія перемогла серед дорослих у вазі до 57 кг. Анастасія Лебедєва посіла друге місце (дорослі до 53 кг).
Тренери спортсменок — Ігор Падошик та Олег Стус.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляють на сайті Ковельської міської ради.
У змаганнях взяли участь спортсменки з Чехії, Італії, Польщі, України, Угорщини, Хорватії.
Ковельчанка Ольга Падошик посіла перше місце у ваговій категорії до 57 кг серед кадеток (до 17 років). Її сестра Анастасія перемогла серед дорослих у вазі до 57 кг. Анастасія Лебедєва посіла друге місце (дорослі до 53 кг).
Тренери спортсменок — Ігор Падошик та Олег Стус.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На волинян, які боргують за газ, подаватимуть до суду
Сьогодні, 21:15
Волинянки – переможниці міжнародного турніру з жіночої боротьби
Сьогодні, 20:50
У Дніпрі хвора на COVID-19 жінка народила двійнят-хлопчиків
Сьогодні, 20:17
Якою буде погода в перший день зими на Волині
Сьогодні, 20:00