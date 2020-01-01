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У Луцьку п'яний водій попався патрульним через неправильно припарковане авто

У Луцьку п'яний водій попався патрульним через неправильно припарковане авто
Цих вихідних луцькі патрульні виявили декілька водіїв, які керували автомобілями у стані алкогольного сп’яніння.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції у Волинській області.

Так, патрулюючи на проспекті Перемоги, інспектори помітили автомобіль ЗАЗ, який порушував ПДР. У 36-річного водія виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Після огляду у медичній установі лікар дав висновок, що водій дійсно перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Згодом патрульні виявили ще одного водія, який порушив ПДР. У 41-річного керманича Toyota Land Cruiser 200 інспектори також виявили ознаки алкогольного сп’яніння, однак водій відмовився від проходження огляду на стан сп’яніння.

Пізніше надійшов виклик про водія Opel Vivaro, який припаркував авто із порушенням ПДР, перебуває у стані алкогольного сп’яніння та має намір їхати з місця.

Патрульні, які приїхали за вказаною адресою, виявили у водія вказаного автомобіля ознаки алкогольного сп’яніння. Огляд пройшов у медзакладі. Результат показав, що водій дійсно перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Згодом на вулиці Ковельській інспектори виявили автомобіль Mercedes E 250, який також порушував ПДР. Під час спілкування із 18-річним водієм патрульні встановили, що він керує транспортним засобом без посвідчення водія та має ознаки алкогольного сп’яніння. Однак, від проходження огляду особа відмовилася.

Згодом на вулиці Гнідавській луцькі патрульні виявили 43-річного водія автомобіля Ford Mondeo, в якого не працювала одна з фар у режимі ближнього світла. Під час спілкування з водієм інспектори виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Водій пройшов огляд на місці події. Результат — 1.84 проміле, що в 9 разів перевищує норму.

На всіх водіїв патрульні склали протокол за ч.1 ст.130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП та інші адміністративні матеріали, відповідно до вчинених правопорушень.

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Теги: Луцьк, п'яні водії, патрульна поліція
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