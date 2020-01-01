Відомо, хто претендує на посаду секретаря Луцькради





Про це відомо із порядку денного сесії та проекту рішення, розміщених на офіційному сайті міської ради.



Із проекту рішення, зокрема, відомо, що на посаду секретаря претендує новообраний депутат міськради від партії «За Майбутнє» Юрій Безпятко, який раніше був радником Луцького міського голови й депутатом у попередній каденції.



Довідка:



Народився 7 червня 1975 року у м. Луцьк Волинської області

Освіта вища. У 1998 році закінчив Волинський державний університет імені Лесі Українки за спеціальністю “фізичне виховання”, 2008 році Луцький національний технічний університет за спеціальністю “фінанси”.



Трудова діяльність:



З листопада 1995 року до червня 1996 року – працював робітником у МПП ”Лілея”.

З серпня 1998 року до січня 1999 року – працював на посаді сторожа у ДНЗ №41

З січня 1999 року до квітня 2000 року – працював на посаді комерційного агента редакції газети “Віче”

З вересня 2000 року до березня 2001 року – працював на посаді менеджера з реклами рекламно-інформаційного агентства “Наш час”

З листопада 2002 року до вересня 2019 року – працював на посаді працював на посаді менеджера з реклами та маркетингу редакції газети “Волинь” (реорганізовано у ТзОВ “Газета “Волинь”)

З 6 вересня 2019 року до листопада 2020 року працював на посаді радника міського голови.



Сімейний стан: одружений, разом з дружиною виховують дочку.



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