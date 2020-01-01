вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Відомо, хто претендує на посаду секретаря Луцькради

Відомо, хто претендує на посаду секретаря Луцькради
Завтра, 1 грудня, у Луцькій міській раді під час сесійного засідання оберуть секретаря.

Про це відомо із порядку денного сесії та проекту рішення, розміщених на офіційному сайті міської ради.

Із проекту рішення, зокрема, відомо, що на посаду секретаря претендує новообраний депутат міськради від партії «За Майбутнє» Юрій Безпятко, який раніше був радником Луцького міського голови й депутатом у попередній каденції.

Довідка:

Народився 7 червня 1975 року у м. Луцьк Волинської області
Освіта вища. У 1998 році закінчив Волинський державний університет імені Лесі Українки за спеціальністю “фізичне виховання”, 2008 році Луцький національний технічний університет за спеціальністю “фінанси”.

Трудова діяльність:

З листопада 1995 року до червня 1996 року – працював робітником у МПП ”Лілея”.
З серпня 1998 року до січня 1999 року – працював на посаді сторожа у ДНЗ №41
З січня 1999 року до квітня 2000 року – працював на посаді комерційного агента редакції газети “Віче”
З вересня 2000 року до березня 2001 року – працював на посаді менеджера з реклами рекламно-інформаційного агентства “Наш час”
З листопада 2002 року до вересня 2019 року – працював на посаді працював на посаді менеджера з реклами та маркетингу редакції газети “Волинь” (реорганізовано у ТзОВ “Газета “Волинь”)
З 6 вересня 2019 року до листопада 2020 року працював на посаді радника міського голови.

Сімейний стан: одружений, разом з дружиною виховують дочку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Юрій Безпятко, секретар, Луцькрада, сесія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 2
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Зрозуміло. Газетьонкі всякі. Рекламіст. Досвід людского життя - ніякий
Відповісти
Нормальний, розумний хлопець.
Відповісти
Вибір редактора
«Джунглі» у центрі Луцька: чиї вони і яка їхня доля. ФОТО
Відомі результати офіційного підрахунку голосів на виборах мера Луцька
Карантин вихідного дня: чи скасовують відзначення весіль на Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Лікар Комаровський розповів, як користуватися побутовою хімією, коли у будинку є діти
Сьогодні, 17:44
Луцька лікарка розповіла, як відрізнити обвітрювання шкіри від холодової алергії
Сьогодні, 17:30
Відомо, хто претендує на посаду секретаря Луцькради
Сьогодні, 17:15
У Луцьку п'яний водій попався патрульним через неправильно припарковане авто
Сьогодні, 17:06
Чим особливі еко-автобуси, які курсуватимуть Луцьком з 1 грудня. ФОТО
Сьогодні, 16:48
Схожі новини
Стартувала перша сесія Луцькради нового скликання Стартувала перша сесія Луцькради нового скликання
27 листопад, 11:20
Скільки грошей Луцькрада витратить на проведення першої сесії Скільки грошей Луцькрада витратить на проведення першої сесії
26 листопад, 17:51
Відомо, коли відбудеться перша сесія нової Луцькради Відомо, коли відбудеться перша сесія нової Луцькради
23 листопад, 10:47
Уперше в історії Луцька сесія міської ради відбувається на стадіоні. ФОТО Уперше в історії Луцька сесія міської ради відбувається на стадіоні. ФОТО
08 квітень, 11:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
За останній тиждень на ГРВІ захворіли понад 6 тисяч волинян
Сьогодні, 18:35
 0
У Зеленського заявили, що точної дати введення локдауну ще немає
Сьогодні, 18:17
 0
Коли ми підемо на фестивалі та як живе музика на карантині: лучан кличуть на «Файну гутірку»
Сьогодні, 18:15
 0
Що нового у ЖК «Парковий квартал»: фотозвіт із будівництва*
Сьогодні, 18:02
 0
Лікар Комаровський розповів, як користуватися побутовою хімією, коли у будинку є діти
Сьогодні, 17:44
 0
Медіа
відео
1/8