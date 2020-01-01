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Луцька лікарка розповіла, як відрізнити обвітрювання шкіри від холодової алергії

Луцька лікарка розповіла, як відрізнити обвітрювання шкіри від холодової алергії
Сімейний лікар Луцького центру первинної медичної допомоги Анастасія Тимощук розповіла, як відрізнити обвітрювання шкіри від холодової алергії, як її лікувати та чи існує профілактика.

Про це йдеться на офіційній сторінці медзакладу у фейсбуці.

Прояви: відрізнити звичайне лущення від захворювання не так важко: холодова алергія проявляється через якийсь час після перебування на холоді й довго не минає. У той час, як із лущенням легко впораються зволожувальні креми.

"Цікаво, що організм може так відреагувати не тільки на мороз, а й на холодні напої та їжу – виходить, що захворіти можна й не тільки взимку", - зауважила лікарка.

Найчастіше до холодової алергії схильні діти. У дорослих вона теж буває, але рідше, і переноситься набагато легше. До групи ризику потрапляють переважно ті, хто має спадкову схильність чи страждає на інші види алергії.

Лікування: холодова алергія лікується, як і будь-яка інша, антигістамінними препаратами. Курс може тривати від кількох днів до кількох місяців. Якщо холодову алергію не лікувати, то наслідки можуть бути такими ж, як після запущеної форми алергії: гостра кропивниця, розвиток бронхіальної астми. Однак алергія на холод, як правило, рідко перетікає у серйозне захворювання.

Анастасія Тимощук нагадує, перед використанням медикаментозних засобів потрібно проконсультуватися з лікарем.

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Теги: луцька лікарка, холодова алергія, прояви, лікування
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