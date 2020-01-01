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Коли ми підемо на фестивалі та як живе музика на карантині: лучан кличуть на «Файну гутірку»

Коли ми підемо на фестивалі та як живе музика на карантині: лучан кличуть на «Файну гутірку»
У Луцьку влаштовують «Файну гутірку», де спілкуватимуться про світ музики на карантині.

Зустріч відбудеться 3 грудня у ГаРмИдЕр ангар-stage (вул. Залізнична, 9) на 19 годину. Долучитися до події можна буде і онлайн.

Про те, як живе українська музика на карантині, коли нарешті підемо на фестивалі та концерти і яка зараз ситуація у музичній сфері розповідатимуть директорка радіо СID FM, ведуча найбільш відомих фестивалів України Вікторія Жуковська та лідер гурту «ФлайzZzа», арт-директор, dj, ведучий Андрій Тимчук.

Онлайн-трансляція. Відбудеться ТУТ.

Щоб відвідати офлайн-зустріч необхідно зареєструватися.

Організатор заходу – Волинська Фундація за підтримки УКФ.

Коли ми підемо на фестивалі та як живе музика на карантині: лучан кличуть на «Файну гутірку»


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Теги: Луцьк, гутірка, Жуковська, Тимчук, музика, карантин
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