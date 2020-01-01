Коли ми підемо на фестивалі та як живе музика на карантині: лучан кличуть на «Файну гутірку»
Сьогодні, 18:15
У Луцьку влаштовують «Файну гутірку», де спілкуватимуться про світ музики на карантині.
Зустріч відбудеться 3 грудня у ГаРмИдЕр ангар-stage (вул. Залізнична, 9) на 19 годину. Долучитися до події можна буде і онлайн.
Про те, як живе українська музика на карантині, коли нарешті підемо на фестивалі та концерти і яка зараз ситуація у музичній сфері розповідатимуть директорка радіо СID FM, ведуча найбільш відомих фестивалів України Вікторія Жуковська та лідер гурту «ФлайzZzа», арт-директор, dj, ведучий Андрій Тимчук.
Онлайн-трансляція. Відбудеться ТУТ.
Щоб відвідати офлайн-зустріч необхідно зареєструватися.
Організатор заходу – Волинська Фундація за підтримки УКФ.
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Зустріч відбудеться 3 грудня у ГаРмИдЕр ангар-stage (вул. Залізнична, 9) на 19 годину. Долучитися до події можна буде і онлайн.
Про те, як живе українська музика на карантині, коли нарешті підемо на фестивалі та концерти і яка зараз ситуація у музичній сфері розповідатимуть директорка радіо СID FM, ведуча найбільш відомих фестивалів України Вікторія Жуковська та лідер гурту «ФлайzZzа», арт-директор, dj, ведучий Андрій Тимчук.
Онлайн-трансляція. Відбудеться ТУТ.
Щоб відвідати офлайн-зустріч необхідно зареєструватися.
Організатор заходу – Волинська Фундація за підтримки УКФ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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