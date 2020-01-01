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У Дніпрі хвора на COVID-19 жінка народила двійнят-хлопчиків

У Дніпрі хвора на COVID-19 жінка народила двійнят-хлопчиків
Двійнята народилися у COVID-центрі  Дніпра. Хлопчики завважки три кілограми та два вісімсот нині під наглядом неонатологів.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Їхню 35-річну маму доправили терміново до обласної лікарні Мечникова з Першотравенська. У вагітної жінки був коронавірус  - і стан ставав дедалі тяжчим. Через коронавірус у мами малюки в утробі почали страждати від нестачі кисню. Тож медики обласної лікарні підтримали стан вагітної, одразу зробили кесарів розтин. Хлопчики народилися завважки три кілограми та два вісімсот. Нині вони під наглядом неонатологів. Незабаром їм проведуть тестування на COVID-19. Від початку пандемії в обласній лікарні Мечникова народили вже тринадцять жінок у стані коронавірусної хвороби. Водночас завдяки зусиллям лікарів, жоден з цих немовлят на коронавірус не захворів.

"Загроз для життя дітей немає. Ми будемо робити все можливе, щоб найближчими тижнями мама одужала і з дітьми виписалася. Лікуємо, спостерігаємо. Думаю, все буде добре", - говорить Сергій Риженко, керівник обласної лікарні ім. Мечникова.

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Теги: Дніпро, двійнята, коронавірус, діти
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