За останній тиждень на ГРВІ захворіли понад 6 тисяч волинян

На Волині на гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ) упродовж останнього тижня захворіло понад 6 тисяч волинян, із них 43% — це діти віком до 17 років.Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр.Інформують, що майже один відсоток від загальної кількості захворілих госпіталізували. Серед них 80% – це дорослі особи. Летальних випадків за цей час не було.Показник захворюваності в нинішньому епідемічному сезоні вищий від показника за аналогічний період минулого року на 13% і перевищує епідемічний поріг в загальному на 2%. Локальні перевищення зареєстрували у Володимир-Волинському районі (+46%), Локачинському районі (+20%), та Луцькому районі (27%).Також зауважують, що перевищення епідемічного порогу захворюваності ще не означає початок епідемії грипу. Найчастіше це типовий для цієї пори року та цілком очікуваний епідемічний підйом захворюваності. За даними Центру громадського здоров’я, циркуляцію вірусів грипу в Україні на сьогодні не зареєстрували.З початку епідемічного сезону гострими респіраторними вірусними інфекціями вже перехворіло майже 47,5 тисяч мешканців області, що на 6,8 тис. більше ніж попереднього сезону.