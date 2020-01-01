У Зеленського заявили, що точної дати введення локдауну ще немає

В Україні можливість введення локдауну через коронавірусну інфекцію зберігається, однак поки точної дати немає.Про це на своїй сторінці в Instagram написала прессекретар президента України"Можливість локдауну зберігається. За умови сильного зростання кількості хворих, його потрібно буде ввести. На цьому сходяться не лише урядовці, а й представники місцевої влади. Однак поки точної дати нема", - написала Юлія Мендель.За її словами, вивчаються всі можливі сценарії, прогнози, опрацьовуються можливості медичної системи та економіки."Загроза локдауну залежить від кожного з нас зокрема: як ми дотримуємося заходів безпеки, чи наражаємо на небезпеку інших!" - підсумувала Мендель.Нагадаємо, сьогодні, 30 листопада,чи потрібно впроваджувати повний локдаун і коли.