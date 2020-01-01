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У Зеленського заявили, що точної дати введення локдауну ще немає

У Зеленського заявили, що точної дати введення локдауну ще немає
В Україні можливість введення локдауну через коронавірусну інфекцію зберігається, однак поки точної дати немає.

Про це на своїй сторінці в Instagram написала прессекретар президента України Юлія Мендель.

"Можливість локдауну зберігається. За умови сильного зростання кількості хворих, його потрібно буде ввести. На цьому сходяться не лише урядовці, а й представники місцевої влади. Однак поки точної дати нема", - написала Юлія Мендель.

За її словами, вивчаються всі можливі сценарії, прогнози, опрацьовуються можливості медичної системи та економіки.

"Загроза локдауну залежить від кожного з нас зокрема: як ми дотримуємося заходів безпеки, чи наражаємо на небезпеку інших!" - підсумувала Мендель.

Нагадаємо, сьогодні, 30 листопада, керівництво держави проводило консультації, чи потрібно впроваджувати повний локдаун і коли.

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Теги: локдаун, Україна, коронавірус, карантин
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